بث مباشر HD كورة شوت | مباراة الأهلي والترجي | بث مباشر الاسطورة الآن رابط مشاهدة مباراة الأهلي والترجي لايف بدون تقطيع

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قامت إذاعة "موزاييك إف إم" التونسية، بنشر فيديو يظهر الإقبال الكبير من جانب جماهير الترجى على شراء تذاكر مباراة الأهلي.





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نجح الأهلي في تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب بعدما فاز بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وسجل للأهلي وليد سليمان ثنائية وعمرو السولية هدف، بينما تكفل البلايلي بتسجيل هدف الترجي، وشهد اللقاء جدلا تحكيميا واسعا بسبب قرارات الحكم الجزائري مهدي عبيد والذي احتسب 3 ركلات جزاء منها اثنين للأهلي وركلة للترجي.





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وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، قد أعلن إيقاف المغربي وليد أزارو مباراتين، على خلفية أحداث مباراة الذهاب وقيامه بتمزيق قميصه عقب احتساب ركلة الجزاء الثانية له.





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وشهدت الفترة الأخيرة أحداثا ساخنة بعد حالة الشحن الجماهيري للجمهور التونسي عقب مباراة الذهاب، بسبب تصريحات اللاعبين والمدربين.





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وتعد هذه المواجهة هي الرابعة بين الأهلي والترجي في البطولة هذا الموسم، حيث تعادل الفريقان في دور المجموعات دون أهداف في مصر، قبل أن يفوز الأهلي 1-صفر في تونس بفضل هدف أزارو، وفاز الأهلي في الذهاب 3-1.





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موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة الأهلي والترجي في التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة الثامنة مساءا بتوقيت تونس، وتذاع المباراة عبر قناة بي ان سبورت الرياضية.





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التشكيل المتوقع:

ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي المباراة بالتشكيل التالي: محمد الشناوي- أحمد فتحي، وسعد سمير، وساليف كوليبالي، وأيمن أشرف- عمرو السولية، وحسام عاشور- أحمد حمودي، ووليد سليمان، وإسلام محارب- مروان محسن.





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وسيبدأ الترجي مباراة اليوم بتشكلية تضم كلاً من: معز بن شريفية فى حراسة المرمى – محمد على اليعقوبى – خليل شمام – أيمن بن محمد – سامح الدربالى – فوسينى كوليبالى – غيلان الشعلالى – سعد بقير – أنيس البدرى – يوسف البلايلى – وطه ياسين الخنيسى.





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