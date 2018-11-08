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كوكبة من كبار الكُتاب الصحفيين والإعلاميين بعزاء حمدي قنديل (صور)

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 09:29 م
كوكبة من كبار الكُتاب الصحفيين والإعلاميين بعزاء حمدي قنديل (صور)
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ميسون أبو الحسن - تصوير: ياسمين عليوة
 
شاركت كوكبة كبيرة من كبار الإعلاميين والكُتاب الصحفيين، مساء اليوم، في عزاء الإعلامي الكبير حمدي قنديل، وذلك بمسجد عمر مكرم بميدان التحرير، بحضور شقيقه المحامي عاصم قنديل، وفي غياب زوجته الفنانة القديرة نجلاء فتحي.

وشارك بالعزاء الإعلامي حمدي الكنيسي نقيب الإعلاميين، والإعلامي وائل الإبراشي، والإعلامي محمود سعد، والإعلامي تامر أمين، وأيضًا الإعلامي أحمد المسلماني، والإعلامي عمرو الليثي، والإعلامية منى الشاذلي.

كما شارك الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين، والكاتب الصحفي يحيى قلاش نقيب الصحفيين السابق، الكاتب الصحفي مصطفى الفقي رئيس مكتبة الإسكندرية السابق، والكاتب الصحفي محمود بكري، والكاتب الصحفي خالد داوود، بالإضافة إلى الكاتب الصحفي عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق، والكاتب الصحفي عبدالله السناوي.

وقد شيعت أسرة الإعلامي القدير الراحل حمدي قنديل، جثمانه من مسجد الرحمن الرحيم بطريق صلاح سالم، عقب صلاة ظهر الخميس الماضي، وتم دفنه بمقابر الأسرة بالبساتين.

يذكر أن حمدي قنديل كان متزوجًا من الفنانة القديرة نجلاء فتحي، وقد توفي في الساعات الأولى من صباح الخميس الماضي، بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 82 عامًا.

كوكبة من كبار الكُتاب الصحفيين والإعلاميين بعزاء حمدي قنديل (صور)
كوكبة من كبار الكُتاب الصحفيين والإعلاميين بعزاء حمدي قنديل (صور)
كوكبة من كبار الكُتاب الصحفيين والإعلاميين بعزاء حمدي قنديل (صور)
كوكبة من كبار الكُتاب الصحفيين والإعلاميين بعزاء حمدي قنديل (صور)
كوكبة من كبار الكُتاب الصحفيين والإعلاميين بعزاء حمدي قنديل (صور)
كوكبة من كبار الكُتاب الصحفيين والإعلاميين بعزاء حمدي قنديل (صور)
كوكبة من كبار الكُتاب الصحفيين والإعلاميين بعزاء حمدي قنديل (صور)
كوكبة من كبار الكُتاب الصحفيين والإعلاميين بعزاء حمدي قنديل (صور)
كوكبة من كبار الكُتاب الصحفيين والإعلاميين بعزاء حمدي قنديل (صور)
كوكبة من كبار الكُتاب الصحفيين والإعلاميين بعزاء حمدي قنديل (صور)
كوكبة من كبار الكُتاب الصحفيين والإعلاميين بعزاء حمدي قنديل (صور)
كوكبة من كبار الكُتاب الصحفيين والإعلاميين بعزاء حمدي قنديل (صور)
كوكبة من كبار الكُتاب الصحفيين والإعلاميين بعزاء حمدي قنديل (صور)
كوكبة من كبار الكُتاب الصحفيين والإعلاميين بعزاء حمدي قنديل (صور)
كوكبة من كبار الكُتاب الصحفيين والإعلاميين بعزاء حمدي قنديل (صور)
كوكبة من كبار الكُتاب الصحفيين والإعلاميين بعزاء حمدي قنديل (صور)
المزيد عن: حمدي قنديل الكُتاب الصحفيين الاعلامية منى الشاذلي الإعلامي حمدي قنديل الإعلامي الكبير حمدي قنديل
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