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"المركزى الامريكى" يثبت أسعار الفائدة عند 2.25 %

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 09:27 م
المركزى الامريكى يثبت أسعار الفائدة عند 2.25 %
الفيدرالى الامريكى
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وكالات
 
أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على معدل الفائدة الأمريكية دون تغيير، ليأتي متوافقاً مع توقعات المحللين.

وقال البنك المركزي الأمريكي في بيان السياسة النقدية، اليوم الخميس، إنه قرر تثبيت معدل الفائدة الأساسي عند مستوى يتراوح بين 2% إلى 2.25%.

وجاء قرار السياسة النقدية بموافقة جميع الأعضاء في مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وذكر البيان أن البنك الأمريكي يرى مزيداً من الزيادة التدريجية لمعدلات الفائدة، مع توقعات بقيامه بعملية رفع إضافية في ديسمبر المقبل.

وكان الاحتياطي الفيدرالي قد رفع معدل الفائدة ثلاث مرات خلال العام الجاري في مارس ويونيو وسبتمبر.

وأشار الفيدرالي إلى أن المخاطر على التوقعات الاقتصادية تبدو متوازنة، مضيفاً أن التضخم لا يزال قريبًا من هدفه البالغ 2%.

وأوضح الاحتياطي الفيدرالي أن الاقتصاد الأمريكي ينمو بمعدل قوي، مشيراً إلى مكاسب قوية في سوق العمل.

وبحلول الساعة 7:07 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.4% إلى 96.368.
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