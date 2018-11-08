رابط الأسطورة HD | بث مباشر مباراة الأهلي والترجي في نهائي أفريقيا HD | لينك بين سبورت مجاني HD | ماتش الأهلي والترجي HD

شهدت منافذ البيع تذاكر مباراة الأهلي والترجي التونسي أعداد غفيرة من جمهور نادي الترجي منذ الساعات الأولى من صباح اليوم لشراء تذاكر مباراة الأهلى، المحدد لها غداً الجمعة على ملعب "رادس"، فى "إياب" نهائى دورى أبطال أفريقيا.





رابط الأسطورة HD | بث مباشر مباراة الأهلي والترجي في نهائي أفريقيا HD | لينك بين سبورت مجاني HD | ماتش الأهلي والترجي HD





تمكن الأهلي بتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب بعدما فاز بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وسجل للأهلي وليد سليمان ثنائية وعمرو السولية هدف، بينما تكفل البلايلي بتسجيل هدف الترجي، وشهد اللقاء جدلا تحكيميا واسعا بسبب قرارات الحكم الجزائري مهدي عبيد والذي احتسب 3 ركلات جزاء منها اثنين للأهلي وركلة للترجي.





رابط الأسطورة HD | بث مباشر مباراة الأهلي والترجي في نهائي أفريقيا HD | لينك بين سبورت مجاني HD | ماتش الأهلي والترجي HD





وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، قد أعلن إيقاف المغربي وليد أزارو مباراتين، على خلفية أحداث مباراة الذهاب وقيامه بتمزيق قميصه عقب احتساب ركلة الجزاء الثانية له.





رابط الأسطورة HD | بث مباشر مباراة الأهلي والترجي في نهائي أفريقيا HD | لينك بين سبورت مجاني HD | ماتش الأهلي والترجي HD





وشهدت الفترة الأخيرة أحداثا ساخنة بعد حالة الشحن الجماهيري للجمهور التونسي عقب مباراة الذهاب، بسبب تصريحات اللاعبين والمدربين.





رابط الأسطورة HD | بث مباشر مباراة الأهلي والترجي في نهائي أفريقيا HD | لينك بين سبورت مجاني HD | ماتش الأهلي والترجي HD





وتعد هذه المواجهة هي الرابعة بين الأهلي والترجي في البطولة هذا الموسم، حيث تعادل الفريقان في دور المجموعات دون أهداف في مصر، قبل أن يفوز الأهلي 1-صفر في تونس بفضل هدف أزارو، وفاز الأهلي في الذهاب 3-1.





رابط الأسطورة HD | بث مباشر مباراة الأهلي والترجي في نهائي أفريقيا HD | لينك بين سبورت مجاني HD | ماتش الأهلي والترجي HD





موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة الأهلي والترجي في التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة الثامنة مساءا بتوقيت تونس، وتذاع المباراة عبر قناة بي ان سبورت الرياضية.





رابط الأسطورة HD | بث مباشر مباراة الأهلي والترجي في نهائي أفريقيا HD | لينك بين سبورت مجاني HD | ماتش الأهلي والترجي HD





التشكيل المتوقع:

ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي المباراة بالتشكيل التالي: محمد الشناوي- أحمد فتحي، وسعد سمير، وساليف كوليبالي، وأيمن أشرف- عمرو السولية، وحسام عاشور- أحمد حمودي، ووليد سليمان، وإسلام محارب- مروان محسن.





رابط الأسطورة HD | بث مباشر مباراة الأهلي والترجي في نهائي أفريقيا HD | لينك بين سبورت مجاني HD | ماتش الأهلي والترجي HD





وسيبدأ الترجي مباراة اليوم بتشكلية تضم كلاً من: معز بن شريفية فى حراسة المرمى – محمد على اليعقوبى – خليل شمام – أيمن بن محمد – سامح الدربالى – فوسينى كوليبالى – غيلان الشعلالى – سعد بقير – أنيس البدرى – يوسف البلايلى – وطه ياسين الخنيسى.





رابط الأسطورة HD | بث مباشر مباراة الأهلي والترجي في نهائي أفريقيا HD | لينك بين سبورت مجاني HD | ماتش الأهلي والترجي HD







