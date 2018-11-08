مدرب ريفربليت يشاهد نهائي الليبرتادوريس من خلال التلفاز
أفادت وسائل الإعلام الأرجنتينية اليوم الخميس، أن مارسيلو جاياردو المدير الفني لفريق ريفر بليت سيتابع مباراة الذهاب في نهائي كأس ليبرتادوريس عبر شاشة تلفزيون في استاد "مونومينتال" بعد قرار الإيقاف الذي فرضه اتحاد كرة القدم بأمريكا الجنوبية (كونميبول) على جاياردو والذي يحرمه من دخول استاد "لا بومبونيرا" بعد غد السبت.
وكان الكونميبول قرر إيقاف جاياردو أربع مباريات بداية من مباراة الذهاب في النهائي التاريخي بين فريقي ريفر بليت وبوكا جونيورز الأرجنتينيين بعد غد السبت.
ويتضمن القرار حرمان جاياردو من دخول استاد "لا بومبونيرا" ما يعني أنه لن يستطيع مشاهدة الفريق حتى في المدرجات. كما يتضمن القرار منعه من التواصل مع لاعبي الفريق وأعضاء الجهاز الفني بأي وسيلة خلال المباراة.
وقرر ريفر بليت إقامة معسكر الفريق في فندق بإحدى ضواحي بوينس آيرس وذلك حتى مباراة الذهاب بعد غد السبت لينتقل الفريق إلى استاد "مونومينتال" حيث يظل جاياردو في "مونومينتال" مع إنزو فرانشيسكولي مدير نادي ريفر بليت فيما يخوض الفريق المباراة على استاد "لا بومبونيرا".
وسوف يتابع جاياردو المباراة عبر شاشة تلفزيون في "مونومينتال" انتظارا لعودة الفريق بعد المباراة ، حسبما أفادت مصادر مقربة من نادي ريفر بليت.
وفرض كونميبول العقوبة على جاياردو، بسبب خرقه لعقوبة إيقاف سابقة من خلال تواصله مع الطاقم الفني المعاون له، خلال مباراة الإياب أمام مضيفه جريميو البرازيلي في المربع الذهبي للبطولة، ثم نزل جاياردو إلى غرف تغيير الملابس بين شوطي المباراة بعدما وجد فريقه متأخرا 0-1 وهي النتيجة التي كان من شأنها الإطاحة بفريقه من البطولة.
وقلب ريفر بليت نتيجة اللقاء لصالحه 2-1 بفضل هدفين في الدقائق الأخيرة من المباراة.
وقد تقدم جريميو بشكوى وطعن على فوز ريفر بليت وتأهله للنهائي حيث أكد مسؤولو النادي البرازيلي أن سلوك جاياردو لعب دورا في تغيير النتيجة ولكن الكونميبول رفض طلب الفريق البرازيلي واحتسب النتيجة كما هي لصالح ريفر بليت مع فرض عقوبة الإيقاف أربع مباريات على جاياردو.
ومن المقرر أن يلتقي ريفر بليت وبوكا جونيورز إيابًا على استاد "مونومينتال" في نوفمبر الحالي.