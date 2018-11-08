مدرب ريفربليت يشاهد نهائي الليبرتادوريس من خلال التلفاز

أفادت وسائل الإعلام الأرجنتينية اليوم الخميس، أن مارسيلو جاياردو المدير الفني لفريق ريفر بليت سيتابع مباراة الذهاب في نهائي كأس ليبرتادوريس عبر شاشة تلفزيون في استاد "مونومينتال" بعد قرار الإيقاف الذي فرضه اتحاد كرة القدم بأمريكا الجنوبية (كونميبول) على جاياردو والذي يحرمه من دخول استاد "لا بومبونيرا" بعد غد السبت.





وكان الكونميبول قرر إيقاف جاياردو أربع مباريات بداية من مباراة الذهاب في النهائي التاريخي بين فريقي ريفر بليت وبوكا جونيورز الأرجنتينيين بعد غد السبت.



