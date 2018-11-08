كوكا احتياطيا في مواجهة أولمبياكوس أمام ديديلانج بالدوري الأوروبي
الخميس 08/نوفمبر/2018 - 09:23 معلاء خليف
اعلن الجهاز الفني لفريق أولمبياكوس اليونانى، عن التشكيل الاساسي لفريقه أمام ضيفه ديديلانج بطل لوكسمبورج ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بمسابقة الدورى الاوروبى "اليوروباليج".
وتواجد الدولي المصري احمد حسن كوكا على مقاعد بدلاء أولمبياكوس ضد ديديلانجي.
وجاء تشكيل أولمبياكوس كالتالي:
حراسة المرمي: خوسيه سا
الدفاع: سيسيه - ميراندا - تسيميكاس - توروسيديس
الوسط: كمارا - ناتشو - ناهويل - كوستاس فورتونيس - دانيال بودنيس
الهجوم: لازاروس كريستو
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