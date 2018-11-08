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سبق – السعودية | اختتام بطولة تحدي رجال الدفاع المدني بالمناطق

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 09:22 م
سبق – السعودية | اختتام بطولة تحدي رجال الدفاع المدني بالمناطق
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الفجر السعودي
 
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اختتمت اليوم الخميس بطولة تحدي رجال الدفاع المدني المقامة بمنطقة مكة المكرمة التي شهدت تنافسًا قويًا بين الفرق المشاركة من بداية التصفيات حتى نهايتها وتميزًا ملحوظًا أظهره المشاركون في قوة التحمل واللياقة البدنية العالية، وتنفيذ عددٍ من المهارات الفنية لرجل الدفاع المدني.

وأوضح مدير الإدارة العامة للتدريب العميد مهندس الدكتور عبدالله الشمراني، أن "البطولة تشمل مسابقات لعددٍ من المهارات الفنية في أعمال الإطفاء والإنقاذ، وهدفت تلك البطولة إلى اختبار كفاءة الجاهزية واللياقة البدنية لمنسوبينا".

وشكر العميد الشمراني مدير عام الدفاع المدني لاهتمامه بالنشاط الرياضي وموافقته على استمرار تلك الأنشطة لإيمانه بأهمية الأثر الذي تتركه البرامج الرياضية, بما يتواءم مع ما يعترض رجال الدفاع المدني من تحديات تحتاج إلى تهيئتهم لياقيًا وبدنيًا.

وقام مدير عام الدفاع المدني في ختام البطولة بتسليم كأس البطولة والجوائز للفائزين، حيث حصلت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة على المركز الأول في مسابقة تحدي رجال الدفاع المدني على مهارات حوادث السيارات، وحصلت مديرية الدفاع المدني بالمدينة المنورة على المركز الأول في مسابقة تحدي رجال الدفاع المدني على مهارات الإنقاذ.

المصدر:- صحيفة سبق

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