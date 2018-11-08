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طلعت يوسف: حققنا المهم أمام الاتحاد.. ونثق في قدرة الأهلي على الفوز باللقب رغم الصعوبات

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 09:21 م
طلعت يوسف: حققنا المهم أمام الاتحاد.. ونثق في قدرة الأهلي على الفوز باللقب رغم الصعوبات
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علي نبوي
 

 

أكد طلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، على أن فريقه حقق الأهم من مباراته أمام الاتحاد السكندري، وهو تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط.

 

وقال يوسف عقب نهاية اللقاء :"حققنا الأهم من المباراة في ظل مجريات اللقاء، وهو ما كنا نسعى له".

 

وأضاف "الوصول للمربع الذهبي أمنية أي مدرب، لكن لا بد أن يكون هناك ظروف تخدمه للبقاء في هذه المراكز ودعم الفريق".

 

وأتم "لعبنا أول 25 دقيقة من اللقاءن وبعد ذلك بدأ اللاعبون في الشعور بثقة زائدة لكن في النهاية حققنا الأهم".

 

ويرى طلعت يوسف ، أن مواجهة الأهلي غدا أمام مضيفه الترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا سيكون صعب على الفريق الأحمر، في ظل الضغوط التي يتعرض لها في الفترة الأخيرة".

 

وأتم "كلنا ثقة في شخصية النادي الأهلي، وأن يعود باللقب من تونس".

المزيد عن: كورة طلعت يوسف رياضة الترجي الاتحاد الأهلي
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