صلاح محسن VS مروان محسن.. أيهما أفضل لقيادة هجوم الأهلي أمام الترجي؟.. الأرقام تُجيب





يغيب المهاجم المغربي وليد آزارو عن مباراة فريقه ضد نظيره الترجي الرياضي المقرر لها التاسعة مساء غدًا الجمعة على ملعب "رادس" ضمن إياب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.





ويأتي غياب "أزارو" عن لقاء الترجي بسبب إيقافه من جانب الاتحاد الإفريقي لمدة مباراتين على خلفية تمزيق قميصه خلال لقاء الذهاب أمام بطل تونس في ملعب "برج العرب" والذي انتهي بفوز المارد الأحمر بنتيجة 3-1.





ويُفاضل الجهاز الفني للأهلي بين الثنائي صلاح محسن ومروان محسن لقيادة هجوم المارد الأحمر في مباراة الغد ضد الترجي الرياضي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.





ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير مقارنة رقمية بين صلاح محسن ومروان محسن مع الأهلي لتحديد الأنسب فيهما لقيادة هجوم الفريق أمام الترجي:-





1- مروان محسن:

يبلغ مروان محسن من السن (29 عامًا) حيث أنه من مواليد 26 فبراير 1989، ويبلغ طوله 1.87 سم، ويجيد اللعب بالقدم اليمني ، انضم لصفوف الاهلي في فترة الانتقالات الصيفية 2016، وتبلغ القيمة التسويقية له 800 ألف يورو.





لعب مروان محسن مع الأهلي 27 مباراة في مختلف البطولات (18 بالدوري المصري – 5 بكأس مصر – 4 بدوري أبطال إفريقيا)، وبلغ دقائق اللعب الفعلية له 1567 دقيقة لعب، وسجل 6 أهداف وصنع هدف وحيد، وحصل على بطاقة صفراء.









- أرقامه في الدوري هذا الموسم:





• المباريات: لعب مباراتين منها مباراة أساسيًا والاخري بديلًا

• المشاركة بالدقائق: 114 دقيقة لعب

• الأهداف المُسجلة : هدف وحيد (بالرأس)

• التمريرات: 20 تمريرة

• التمريرات القصيرة: 19 منها 13 صحيحة

• عدد مرات خسارة الكرة:4

• التمريرات الصحيحة: 14

• كرات مستقبلة: 29

• استعادة الكرة: 1

• فقد الكرة تحت ضغط الخصم: 2

• الأخطاء المرتكبة: 1

• المحاولات على المرمي: 4 منها واحدة صحيحة

• صناعة الفرص: 3

• أخطاء حصل عليها في الثلث الهجومي: 3

• استخلاص الكرة: 9 مرات

• الفوز بالكرة الهوائية: 6 مرات

• فقد كرة هوائية: مرتين

• عرضيات من لعب مفتوح: 1 صحيحة













2- صلاح محسن:

يبلغ صلاح محسن من العمر (20 عامًا)، حيث أنه من مواليد 1 سبتمبر لعام 1998، يبلغ طوله 1.84 سم، ويجيد اللعب بالقدم اليمني، انضم للأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية عام 2018، وتبلغ القيمة التسويقية له 400 ألف يورو.





لعب صلاح محسن 20 مباراة مع الأهلي في مختلف البطولات (12 بالدوري الممتاز – 7 ببطولة دوري أبطال أفريقيا – مباراة وحيدة في كأس مصر)، بلغ عدد دقائق اللعب الفعلية له 743 دقيقة لعب، سجل 6 أهداف وصنع هدف وحيد.









- أرقامه في الدوري هذا الموسم:





• المباريات: لعب 4 مباريات (1 اساسيًا – 3 احتياطيًا)ا

• المشاركة بالدقائق: 146 دقيقة لعب

• الأهداف المُسجلة : هدفسن وحيد (بالقدم اليمني)

• التمريرات: 33 تمريرة

• التمريرات القصيرة: 32 منها 24 صحيحة

• التمريرات الصحيحة: 24

• كرات مستقبلة: 39

• استعادة الكرة: 7

• فقد الكرة تحت ضغط الخصم: 7

• الأخطاء المرتكبة: 2

• خسارة الكرة: 12 مرة

• المحاولات على المرمي: 7 منها 3 صحيحة

• صناعة الفرص: 1

• استخلاص الكرة: 13 مرة

• فشل في الاستخلاص تحت ضغط: 1

• الفوز بالكرة الهوائية: 3 مرات

• فقد كرة هوائية: مرتين

• عرضيات من لعب مفتوح: 1 صحيحة

• المرواغات: 2 (1 صحيحة – 1 غير صحيحة)

• استلام خاطئ للكرة: 1



