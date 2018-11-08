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تابع| بث beIN SPORTS HD على المفتوح مجانا| مشاهدة مباراة الاهلي والترجي اليوم الجمعة- يلا شوت الاهلي والترجي كول كورةHD

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 09:19 م
تابع| بث beIN SPORTS HD على المفتوح مجانا| مشاهدة مباراة الاهلي والترجي اليوم الجمعة- يلا شوت الاهلي والترجي كول كورةHD
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عيد طارق
 
كورة أونلاين - kora online | بث مباشر مباراة الأهلي والترجي بنهائي دوري أبطال أفريقيا جميع الجودات | لينك يويتوب لايف HD

نجح نادي القرن في تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب بعدما فاز بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وسجل للأهلي وليد سليمان ثنائية وعمرو السولية هدف، بينما تكفل البلايلي بتسجيل هدف الترجي، وشهد اللقاء جدلا تحكيميا واسعا بسبب قرارات الحكم الجزائري مهدي عبيد والذي احتسب 3 ركلات جزاء منها اثنين للأهلي وركلة للترجي.

كورة أونلاين - kora online | بث مباشر مباراة الأهلي والترجي بنهائي دوري أبطال أفريقيا جميع الجودات | لينك يويتوب لايف HD

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، قد أعلن إيقاف المغربي وليد أزارو مباراتين، على خلفية أحداث مباراة الذهاب وقيامه بتمزيق قميصه عقب احتساب ركلة الجزاء الثانية له.


بث beIN SPORTS HD على المفتوح مجانا| مشاهدة مباراة الاهلي والترجي اليوم الجمعة- يلا شوت الاهلي والترجي اليوم لايف مباشر

حرص صبحي على متابعة الترتيبات النهائية لمباراة الأهلي أمام نظيره الترجي، غدا الجمعة، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

 

وأكد الوزير، في بيان رسمي، اليوم: "إن مصر وتونس أشقاء تجمعهما روابط تاريخية على المستوى الرسمي والشعبي، والدائرة العربية هي من أهم الدوائر في علاقات مصر الخارجية، وأن كرة القدم هي جسر للتواصل والتقارب بين الشعبين الشقيقين".

 

وأشار إلى أن وصول فريقين عربيين لنهائي دوري الأبطال، أمر مشرف لدول المنطقة.

 

وفي سياق متصل، رحب صبحي بمنتخب تونس الذي سيلاقي نظيره المصري، يوم 16 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، في تصفيات أمم أفريقيا، على إستاد برج العرب، مؤكدا أنهم بين أهلهم وفي وطنهم الثاني مصر.

 

وكان المنتخب المصري ونظيره التونسي ضمنا التأهل لنهائيات كأس أمم أفريقيا، التي ستقام بالكاميرون 2019، قبل المباراة التي تجمعهما بالجولة قبل الأخيرة من المجموعة 10.

 

ويحتل المنتخب التونسي، صدارة المجموعة، برصيد 12 نقطة، بفارق 3 أمام نظيره المصري.


بث beIN SPORTS HD على المفتوح مجانا| مشاهدة مباراة الاهلي والترجي اليوم الجمعة- يلا شوت الاهلي والترجي اليوم لايف مباشر

القنوات المجانية الناقلة للمباراة..

 قناة beIN SPORTS MAX 7HD / France

 قمر Astra 19.2°E

 التردد 11856 V 29700 – HD

 قناة ARENA SPORT 4 SD / Serbia

 -قمر BulgariaSat 1.9°E –

 التردد 12380 V 30000 – HD

 قناة ARENA SPORT 2 HD / Croatia

 -قمر Eutelsat 16°E

 التردد – 11595 H 30000 – HD

 قناة 5PLUS

 -قمر Amos 4W

 – التردد 10804 V 27500

بث beIN SPORTS HD على المفتوح مجانا| مشاهدة مباراة الاهلي والترجي اليوم الجمعة- يلا شوت الاهلي والترجي اليوم لايف مباشر




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