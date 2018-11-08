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يوسف زيدان يناقش رواية "فردقان" بمكتبة القاهرة الكبرى

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 09:17 م
يوسف زيدان يناقش رواية فردقان بمكتبة القاهرة الكبرى
يوسف زيدان
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شيماء عطية
 

نظمت مكتبة القاهرة الكبرى برئاسة الكاتب خالد الخميسى، رئيس مجلس الإدارة وبإشراف ياسر مصطفى عثمان مدير عام المكتبة، وبمشاركة دار الشروق للنشر برئاسة المهندس إبراهيم المعلم مساء اليوم الخميس لقاءً ثقافياً لمناقشة رواية "فردقان" للكاتب يوسف زيدان .

 

كان اللقاء بحضور كوكبة من الأدباء والمثقفين والشخصيات العامة حيث تحدث الدكتور يوسف زيدان عن رواياته والأحداث التي أحاطت إخراج عمله الأدبى للقراء، وأدار المناقشة أحمد بدير مدير عام دار الشروق .

 

يأتي ذلك برعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة والمخرج خالد جلال رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافى.

يوسف زيدان يناقش رواية "فردقان" بمكتبة القاهرة الكبرى
يوسف زيدان يناقش رواية "فردقان" بمكتبة القاهرة الكبرى
يوسف زيدان يناقش رواية "فردقان" بمكتبة القاهرة الكبرى
يوسف زيدان يناقش رواية "فردقان" بمكتبة القاهرة الكبرى
يوسف زيدان يناقش رواية "فردقان" بمكتبة القاهرة الكبرى
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