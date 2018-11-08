BEIN MATCH بث beIN SPORTS HD على المفتوح مجانا| مشاهدة مباراة الاهلي والترجي اليوم الجمعة- يلا شوت الاهلي والترجي اليوم

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حرص الدكتور اشرف صبحي على متابعة الترتيبات النهائية لمباراة الأهلي أمام نظيره الترجي، غدا الجمعة، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأكد الوزير، في بيان رسمي، اليوم: "إن مصر وتونس أشقاء تجمعهما روابط تاريخية على المستوى الرسمي والشعبي، والدائرة العربية هي من أهم الدوائر في علاقات مصر الخارجية، وأن كرة القدم هي جسر للتواصل والتقارب بين الشعبين الشقيقين".

وأشار إلى أن وصول فريقين عربيين لنهائي دوري الأبطال، أمر مشرف لدول المنطقة.

وفي سياق متصل، رحب صبحي بمنتخب تونس الذي سيلاقي نظيره المصري، يوم 16 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، في تصفيات أمم أفريقيا، على إستاد برج العرب، مؤكدا أنهم بين أهلهم وفي وطنهم الثاني مصر.

وكان المنتخب المصري ونظيره التونسي ضمنا التأهل لنهائيات كأس أمم أفريقيا، التي ستقام بالكاميرون 2019، قبل المباراة التي تجمعهما بالجولة قبل الأخيرة من المجموعة 10.