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BEIN MATCH بث beIN SPORTS HD على المفتوح مجانا| مشاهدة مباراة الاهلي والترجي اليوم الجمعة- يلا شوت الاهلي والترجي اليوم

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 09:17 م
BEIN MATCH بث beIN SPORTS HD على المفتوح مجانا| مشاهدة مباراة الاهلي والترجي اليوم الجمعة- يلا شوت الاهلي والترجي اليوم
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عيد طارق
 

بث beIN SPORTS HD على المفتوح مجانا| مشاهدة مباراة الاهلي والترجي اليوم الجمعة- يلا شوت الاهلي والترجي اليوم لايف مباشر

حرص الدكتور اشرف صبحي على متابعة الترتيبات النهائية لمباراة الأهلي أمام نظيره الترجي، غدا الجمعة، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

 

وأكد الوزير، في بيان رسمي، اليوم: "إن مصر وتونس أشقاء تجمعهما روابط تاريخية على المستوى الرسمي والشعبي، والدائرة العربية هي من أهم الدوائر في علاقات مصر الخارجية، وأن كرة القدم هي جسر للتواصل والتقارب بين الشعبين الشقيقين".

 

وأشار إلى أن وصول فريقين عربيين لنهائي دوري الأبطال، أمر مشرف لدول المنطقة.

 

وفي سياق متصل، رحب صبحي بمنتخب تونس الذي سيلاقي نظيره المصري، يوم 16 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، في تصفيات أمم أفريقيا، على إستاد برج العرب، مؤكدا أنهم بين أهلهم وفي وطنهم الثاني مصر.

 

وكان المنتخب المصري ونظيره التونسي ضمنا التأهل لنهائيات كأس أمم أفريقيا، التي ستقام بالكاميرون 2019، قبل المباراة التي تجمعهما بالجولة قبل الأخيرة من المجموعة 10.

 

ويحتل المنتخب التونسي، صدارة المجموعة، برصيد 12 نقطة، بفارق 3 أمام نظيره المصري.


بث beIN SPORTS HD على المفتوح مجانا| مشاهدة مباراة الاهلي والترجي اليوم الجمعة- يلا شوت الاهلي والترجي اليوم لايف مباشر

القنوات المجانية الناقلة للمباراة..

 قناة beIN SPORTS MAX 7HD / France

 قمر Astra 19.2°E

 التردد 11856 V 29700 – HD

 قناة ARENA SPORT 4 SD / Serbia

 -قمر BulgariaSat 1.9°E –

 التردد 12380 V 30000 – HD

 قناة ARENA SPORT 2 HD / Croatia

 -قمر Eutelsat 16°E

 التردد – 11595 H 30000 – HD

 قناة 5PLUS

 -قمر Amos 4W

 – التردد 10804 V 27500

بث beIN SPORTS HD على المفتوح مجانا| مشاهدة مباراة الاهلي والترجي اليوم الجمعة- يلا شوت الاهلي والترجي اليوم لايف مباشر

كورة ستار - kora satr | مشاهدة مباراة الأهلي والترجي بدون تقطيع | نهائي أفريقيا | رابط يوتيوب لايف HD | رابط BEIN SPORT

التشكيل المتوقع: 
ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي المباراة بالتشكيل التالي: محمد الشناوي- أحمد فتحي، وسعد سمير، وساليف كوليبالي، وأيمن أشرف- عمرو السولية، وحسام عاشور- أحمد حمودي، ووليد سليمان، وإسلام محارب-  مروان محسن.

كورة ستار - kora satr | مشاهدة مباراة الأهلي والترجي بدون تقطيع | نهائي أفريقيا | رابط يوتيوب لايف HD | رابط BEIN SPORT

وسيبدأ الترجي مباراة اليوم بتشكلية تضم كلاً من: معز بن شريفية فى حراسة المرمى – محمد على اليعقوبى – خليل شمام – أيمن بن محمد – سامح الدربالى – فوسينى كوليبالى – غيلان الشعلالى – سعد بقير – أنيس البدرى – يوسف البلايلى – وطه ياسين الخنيسى.

كورة ستار - kora satr | مشاهدة مباراة الأهلي والترجي بدون تقطيع | نهائي أفريقيا | رابط يوتيوب لايف HD | رابط BEIN SPORT



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