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مستشفى سعاد كفافي تنظم المؤتمر الأول لطب الأطفال

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 09:12 م
مستشفى سعاد كفافي تنظم المؤتمر الأول لطب الأطفال
جانب من المؤتمر
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الفجر
 
نظمت مستشفى سعاد كفافى بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، المؤتمر الأول لقسم طب الأطفال، بفندق هيلتون دريم لاند بمدينة السادس من أكتوبر، اليوم الخميس.

بدأ المؤتمر بكلمة افتتاحية من قبل  مديرة المكتب الإعلامى بالمستشفى الأستاذة "ولاء أنور"، وتضمن المؤتمر عدة جلسات نقاشية حول تطورات طب الأطفال في مصر وعرض دراسات وآليات جديدة حول هذا التخصص.

حضر المؤتمر الأستاذ الدكتور عمرو بسطويسى نائب رئيس الجامعة ومدير عام المستشفى، والأستاذة الدكتورة فوزية أبوالفتوح عميد كلية الطب بالجامعة، والأستاذة الدكتورة هالة فؤاد رئيس قسم الأطفال بالمستشفى، وتم تكريم عدد من القيادات الطبية بالمستشفى.

واستعرض بسطويسى أهم انجازات فريق المقاتلين بالمستشفى الميدانى بعد 19 شهراً من العمل الجاد بمختلف المحافظات، مشيدا باهتمام الرئيس السيسى بالتعليم وخاصة التعليم الجامعى، وأكد الالتزام بأخلاقيات مهنة الطب.

مستشفى سعاد كفافي تنظم المؤتمر الأول لطب الأطفال
مستشفى سعاد كفافي تنظم المؤتمر الأول لطب الأطفال
مستشفى سعاد كفافي تنظم المؤتمر الأول لطب الأطفال
المزيد عن: مصر مستشفى طب سعاد كفافي اطفال اخبار
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