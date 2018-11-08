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سبق – السعودية | جامعة حفر الباطن تنظم ندوة عن خطر جماعة الإخوان

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 09:14 م
سبق – السعودية | جامعة حفر الباطن تنظم ندوة عن خطر جماعة الإخوان
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الفجر السعودي
 
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نظمت جامعة حفر الباطن صباح أمس ضمن برنامج التوعية الفكرية وتحت رعاية مدير الجامعة أ.د. محمد بن عبد الله اَل ناجي القحطاني ندوة بعنوان "أساليب جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية في إغواء الشباب" .

وتحدث بالندوة الدكتور محمد بن أحمد الفيفي، عميد كلية الدعوة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وعضو لجنة المناصحة، وتطرق خلالها إلى بيان خطر الجماعات الإرهابية، وخطر جماعة الإخوان المسلمين، ببيان تاريخها وأهدافها ومنهجها.

وأوضح "الفيفي" تاريخ دخول فكر جماعة الإخوان للمملكة، ومحاسن الدولة السعودية بعقيدتها السلفية وما يبذله ولاة أمرها من جهود في خدمة الحرمين ونصرة الإسلام والمسلمين.

وبيّن "الفيفي" أساليب إغواء الشباب بإخفاء محاسن الدولة وغيرها، حضر المحاضرة عددٌ من وكلاء الجامعة وأساتذتها وموظفيها وطلاب الجامعة.

يُشار إلى أن مدير الجامعة أ.د. محمد بن عبد الله اَل ناجي القحطاني قد استقبل في مكتبه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن أحمد الفيفي والوفد المرافق معه قبيل المحاضرة.

المصدر:- صحيفة سبق

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