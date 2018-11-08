"البارودي" وزينة ووفاء عامر يشاركون بعزاء حمدي قنديل (صور)
الخميس 08/نوفمبر/2018 - 09:13 مميسون أبو الحسن - تصوير: ياسمين عليوة
شاركت عدد من الفنانات بعزاء الإعلامي الكبير الراحل حمدي قنديل، وذلك بمسجد عمر مكرم بميدان التحرير.
ووصلت منذ قليل، الفنانة وفاء عامر، والفنانة ريم البارودي، والفنانة زينة.
وقد شيعت أسرة الإعلامي القدير الراحل حمدي قنديل، جثمانه من مسجد الرحمن الرحيم بطريق صلاح سالم، عقب صلاة ظهر الخميس الماضي، وتم دفنه بمقابر الأسرة بالبساتين.
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