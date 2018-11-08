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محافظ سوهاج يناقش المشروعات التنموية والبرامج المختلفة مع مؤسسة تروس مصر للتنمية (صور)

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 09:12 م
محافظ سوهاج يناقش المشروعات التنموية والبرامج المختلفة مع مؤسسة تروس مصر للتنمية (صور)
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أبورية حسين
 
عقد الدكتور أحمد الانصارى، محافظ سوهاج، اليوم اجتماعًا مع مؤسسة تروس مصر للتنمية، لمناقشة المشروعات التنموية والبرامج المختلفة التى تسعى المؤسسة لتحقيقها على ارض محافظة سوهاج بحضور الدكتور حاتم خاطر نائب رئيس مجلس الأمناء بمؤسسة تروس مصر للتنمية، وهند عبد المجيد، المدير التنفيذي لمؤسسة تروس مصر.

وناقش الانصارى رؤية المؤسسة لتنسيق الجهود المبذولة وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة لتحقيق التنمية علي أرض الواقع، لكي يكون نموذج يحتذى به وقابل للتكرار في أماكن أخري على مستوي الجمهورية.

كما استعرض حاتم خاطر الخطوات العملية لكيفية تعظيم الصناعات اليديوية بأخميم وعمل ائتلاف لدعم تلك صناعة النسيج، مشيرا إلي مبادرات المؤسسة بالتعاون مع بعض الشركات في إطار خدمة المجتمع ومنها مشروع استثمار مزارع الديابات، وشارع 306 الذى يعمل على تشغيل الشباب ومشروع لتنشيط السياحة بسوهاج ووضعها على الخريطة السياحية وعمل رحلات نيلية للتعريف بسوهاج، ومحاور دعم صناعة النسيج والصناعات اليديوية باخميم عن طريق تحسين تلك الصناعة وتسويقها وجعل اخميم مركز يحتذى به في الصناعات اليدوية.

وأكد المحافظ ترحيبه بكافة مشروعات وبرامج التنمية المقدمة، واستعداد المحافظة لتقديم الدعم اللازم لتنفيذ تلك البرامج والخطط لخدمة أهالي وأبناء سوهاج
محافظ سوهاج يناقش المشروعات التنموية والبرامج المختلفة مع مؤسسة تروس مصر للتنمية (صور)
محافظ سوهاج يناقش المشروعات التنموية والبرامج المختلفة مع مؤسسة تروس مصر للتنمية (صور)
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