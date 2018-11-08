جمال سليمان وأحمد سلامة بعزاء حمدي قنديل (صور)













وصل منذ قليل، الفنان أحمد سلامة، والفنان جمال سليمان، لمسجد عمر مكرم بالتحرير؛ للمشاركة في عزاء الإعلامي الكبير الراحل حمدي قنديل.





وقد شيعت أسرة الإعلامي القدير الراحل حمدي قنديل، جثمانه من مسجد الرحمن الرحيم بطريق صلاح سالم، عقب صلاة ظهر الخميس الماضي، وتم دفنه بمقابر الأسرة بالبساتين.