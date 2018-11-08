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كوليبالي يوضح كيفية إيقاف مبابي

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 09:10 م
كوليبالي يوضح كيفية إيقاف مبابي
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ريهام عبدالمحسن
 
صرح مدافع نابولي السنغالي خاليدو كوليبالي بأنه لا يوجد وصفة سحرية لإيقاف نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي.

وكان النجم السنغالي الدولي قد وصلت قيمته بالفعل إلى أكثر من 100 مليون يورو وارتفع سعره فقط بعد مبارتين استثنائيين ضد باريس سان جيرمان في دوري الأبطال.

وقال كوليبالي في تصريحات ل Afriquefoot نقلها موقع فوتبول إيطاليا : "لم يكن لدي أي وصفة سحرية من أجل إيقاف مبابي، لقد قمت ببساطة بمهمتي. لكل منافس نقاط قوته وضعفه لذا يجب على المدافع أن يجد المفتاح الصحيح لتحديده".

وأضاف : " مبابي سريع جدا جدا. رأيناه جميعاً مع فرنسا في كأس العالم ومرة ​​أخرى في الدوري الفرنسي. من الصعب جداً إيقافه، لذلك حاولت أن أتوقع تحركاته. قدمت آداء جيد يوم الثلاثاء وأنا سعيد".

وصف كوليبالي نفسه في ثلاث كلمات، قائلاً : "أود أن أقول أن التواضع مهم للغاية بالنسبة لي وبدون الاحترام لن تحصل على أي مكان.

 أخيراً، أنا لا أعرف. أنا دائمًا عنيد وأحاول تقديم أفضل ما لدي. أنا أعمل على تحسين نفسي، لا أحتاج إلى سوق الإنتقالات أو أي شائعات للقيام بذلك. أنا محترف وأحاول كل يوم أن أصبح لاعبًا أفضل".

اختتم كوليبالي تصريحاته قائلاً : "بالطبع، من الممتع أن تكون العديد من الأندية مهتمة بي لكنني مركز بالكامل مع نابولي. تتحرك كرة القدم بسرعة سواء صعودًا أو هبوطًا لذلك هناك حديث إيجابي عني وأهم شيء هو أن أظل لاعبًا جيدًا يساعد فريقي. بعد ذلك، سنرى ما سيحدث
نحن في بداية الموسم فقط لذا لا داعي للتفكير في الأمر. أهم شيء بالنسبة لي هو مساعدة نابولي في التأهل للمرحلة التالية من دوري الأبطال".
المزيد عن: نابولي مبابي كوليبالي كورة رياضة باريس
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