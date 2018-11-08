الصيعري أول سعودي يسجل هاتريك في الدوري

تألق نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم السعودي، محمد الصيعري بشكل لافت للإعجاب، خلال مباراة أُحد، اليوم الخميس، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بثلاثية لكل فريق.





وانتهت مباراة أُحد والحزم في الجولة التاسعة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بالتعادل بنتيجة 3/3، وسجل ثلاثية الفريق الحزماوي النجم محمد الصيعري ليكون أول هاتريك له هذا الموسم.





وافتتح الصيعري التهديف في الدقيقة السابعة من مباراة الحزم وأُحد، وبعد 4 دقائق سجل الهدف الثاني، قبل أن يُحرز الهدف الثالث في الدقيقة 72، فيما أحرز أهداف أُحد لوكاس ريبامار في الدقيقتين 20 و94، وحسين عبدالغني في الدقيقة 61.





وصار نجم الحزم، محمد الصيعري، أول لاعب سعودي يُحرز هاتريك في منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وثالث لاعب يُسجل ثلاثية في لقاء وحيد بين جميع اللاعبين هذا الموسم.





ويُعد نجم فريق النصر، النيجيري أحمد موسى هو أول لاعب يُسجل هاتريك هذا الموسم، بعدما نجح في هز شباك القادسية بثلاثية في الجولة الثالثة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.





وتمكن الأرجنتيني كريستيان جوانكا، نجم فريق الاتفاق من تسجيل ثاني هاتريك في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، خلال مباراة فارس الدهناء والفيحاء في الجولة الثالثة أيضًا.





ويحتل جوانكا المركز الثاني في قائمة هدافي كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 6 أهداف، خلف نجم نادي الهلال، الفرنسي بافتيمبي جوميز المتصدر بـ7 أهداف.



