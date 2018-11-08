البورصات الأوروبية ترتفع بالختام مع انتظار قرار الفيدرالي الأمريكي

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات اليوم الخميس، مع ترقب قرار السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي.





وكانت أسهم البنوك أكبر الرابحين في البورصات الأوروبية، بينما كان قطاع وسائل الإعلام ضمن الأسوأ أداءً.





ويترقب المستثمرون نتائج اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي في وقت لاحق من اليوم مع توقعات بالإبقاء على معدلات الفائدة.





فيما توقع الاتحاد الأوروبي تباطؤ نمو اقتصاد منطقة اليورو خلال السنوات المقبلة نتيجة لمخاطر السياسات الاقتصادية الأمريكية وعدم اليقين بشأن البريكست إلى جانب خطط الإنفاق من جانب دول الكتلة خاصة إيطاليا.





كما خفض صندوق النقد أيضاً توقعاته لنمو الاقتصاد الأوروبي خلال العامين الحالي والمقبل.





وفي بيانات اقتصادية اليوم، تراجع فائض الميزان التجاري في ألمانيا بأكثر من توقعات المحللين.





وعند ختام التعاملات، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنحو 0.2% إلى 367.08 نقطة، كما صعد "فوتسي" البريطاني بنحو 0.3% مسجلاً 7140.6 نقطة.





بينما هبط "داكس" الألماني بنسبة 0.4% إلى 11527.3 نقطة، وتراجع "كاك" الفرنسي إلى 5131.4 بنسبة انخفاض بلغت 0.1%.





وبحلول الساعة 5:10 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع اليورو أمام الدولار بنحو 0.2% إلى 1.1408 دولار.