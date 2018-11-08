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"النقل": الحوادث انخفضت آخر عامين بنسبة 27% بفضل شبكة الطرق الجديدة

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 07:58 م
النقل: الحوادث انخفضت آخر عامين بنسبة 27% بفضل شبكة الطرق الجديدة
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هدى عبدالرازق
 
قال الدكتور خالد حمدي، مساعد أول وزير النقل، إن الوزارة عقدت ورشة عمل لمناقشة الرؤية السويدية في تقليل حوادث الطرق.

وأشار "حمدي"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد موسى، ببرنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "إل تي سي"، مساء الخميس، إلى أن نسبة حوادث الطرق في مصر انخفضت آخر عامين بنسبة 27% بفضل شبكة الطرق الجديدة.

ولفت إلى أن جزء كبير من الرؤية السويدية لمواجهة حوادث الطرق يعتمد على تدريب السائقين وتوعيتهم بخطورة عدم الالتزام بالقواعد، كون أن العنصر البشري يعد أكبر مسبب لحوادث الطرق.
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