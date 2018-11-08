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"الأوقاف": نواجه شائعات مواقع التواصل الاجتماعي من خلال الخطاب الديني المستنير

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 07:57 م
الأوقاف: نواجه شائعات مواقع التواصل الاجتماعي من خلال الخطاب الديني المستنير
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هدى عبدالرازق
 
قال الدكتور جابر طايع، وكيل أول وزارة الأوقاف، إن الوزارة أعلنت دعم صندوق التعليم بـ 100 مليون جنيه، و50 مليون للأسر المعيلة.

وأشار "طايع"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "إل تي سي"، مساء الخميس، إلى أن الوزارة تحرص على التخفيف عن الفقراء، بالإضافة إلى سعيها لمواجهة الشائعات التي تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال الخطاب الديني المستنير.
المزيد عن: مواقع التواصل الاجتماعي الخطاب الديني التوك شو الأوقاف أخبار مصر أخبار
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