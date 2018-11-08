الترجي يواصل استعداداته لمواجهة الأهلي

يواصل الترجي تحضيراته اليوم الخميس دون حضور الجماهير المتحمسة وبعيداً عن وسائل الإعلام، استعداداً لمباراته المرتقبة ضد الأهلي المصري في إياب نهائي دوري أبطال افريقيا غداً الجمعة بملعب رادس.





واختار المدرب معين الشعباني تجنيب لاعبيه الضغط وقرر إقامة التدريب دون حضور الجماهير مع فرض حظر إعلامي على تصريحات اللاعبين.





ولم يعلن الجهاز الطبي للفريق عن موافقته الرسمية بعد بشأن مشاركة المدافع أيمن بن محمد الذي غاب عن مباراة الذهاب كما لم تتأكد مشاركة المهاجم المصاب هيثم الجويني في المباراة.





وفي ظل تأكد غياب المدافع شمس الدين الذوادي بسبب عقوبة الإنذار الثاني يتجه المدرب معين الشعباني الى الدفع باللاعب محمد علي اليعقوبي في وسط الدفاع.



