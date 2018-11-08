ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

المحكمة الفرنسية توافق على التحقيق مع بنزيما

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 07:50 م
المحكمة الفرنسية توافق على التحقيق مع بنزيما
طباعة
عمر عبدالعزيز
 

أكدت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الخميس، أن المحكمة الفرنسية وافقت على التحقيق مع كريم بنزيما لاعب ريال مدريد الإسباني، وسوف تستمر للمضي قدماً.


ووفقًا لما ذكرته صحيفة ماركا الإسبانية، فقد رفضت محكمة الإستئناف في باريس إلغاء الحكم الصادر ضد كريم بنزيما يوم الخميس، بالإضافة إلى خمسة أشخاص آخرين متورطين في فضيحة الإبتزاز التي تورط فيها ماتيو فالبوينا.


واتهم بنزيما بإبتزاز زميله السابق في المنتخب الفرنسي بشريط جنسي ضد ماتيو فالبوينا في عام 2015، وهو الأمر الذي كلف بنزيما مكانه في منتخب بلاده. وسيقوم مهاجم ريال مدريد الآن بنقل قضيته إلى المحكمة العليا.


وطلب محامو كريم بنزيما والمتهمون الآخرون بالإعلان عن بطلان القرار لأنه "مليء بالعيوب"، بناء على تدخل شرطي متخفي، الذي أعلن عن نفسه ممثلاً لفالبوينا لتحديد هوية أولئك الأشخاص الذين ابتزوه. إنهم يعتقدون أن الشرطي مسؤول عن الكثير من المشكلات بسبب تدخلاته.


ويعتقد سلفين كورميير محامي كريم بنزيما أن النكسة التي يواجهها موكله "هي نزاع بين مجموعات" من مختلف القضايا. وأكد بعد ذلك بأنه سيتم إضفاء طابع رسمي إستنئاف آخر للمحكمة العليا، بالنظر إلى أنها ألغت أحكاماً مماثلة في الماضي. وهذا الشي قد يستغرق عاماً كاملاً.

المزيد عن: كورة ريال مدريد رياضة بنزيمه
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
توقعاتك من يحسم لقب دوري أبطال إفريقيا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
مصر المقاصة
1
x
19:00
0
الاتحاد السكندري
الدوري الأوروبي 2018/2019
باتي بوريسوف - روسيا البيضاء
0
x
19:55
0
تشيلسي - إنجلترا
مول فيدي - المجر
0
x
19:55
0
باوك سالونيكا - اليونان
آرسنال - إنجلترا
x
22:00
سبورتينج لشبونة - البرتغال
ريال بيتيس - أسبانيا
x
22:00
ميلان - إيطاليا
أوليمبياكوس - اليونان
x
22:00
أف 91 ديديلانجي - لوكسمبرج
كأس زايد للأندية الأبطال 2018/2019
النجم الساحلي - تونس
x
21:00
الوداد الرياضي - المغرب
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الباطن
0
x
16:45
0
الفتح
الفيصلي
0
x
16:50
0
الشباب
أحد
0
x
17:15
0
الحزم
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/8/2018 8:20:07 PM