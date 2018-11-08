المحكمة الفرنسية توافق على التحقيق مع بنزيما
أكدت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الخميس، أن المحكمة الفرنسية وافقت على التحقيق مع كريم بنزيما لاعب ريال مدريد الإسباني، وسوف تستمر للمضي قدماً.
ووفقًا لما ذكرته صحيفة ماركا الإسبانية، فقد رفضت محكمة الإستئناف في باريس إلغاء الحكم الصادر ضد كريم بنزيما يوم الخميس، بالإضافة إلى خمسة أشخاص آخرين متورطين في فضيحة الإبتزاز التي تورط فيها ماتيو فالبوينا.
واتهم بنزيما بإبتزاز زميله السابق في المنتخب الفرنسي بشريط جنسي ضد ماتيو فالبوينا في عام 2015، وهو الأمر الذي كلف بنزيما مكانه في منتخب بلاده. وسيقوم مهاجم ريال مدريد الآن بنقل قضيته إلى المحكمة العليا.
وطلب محامو كريم بنزيما والمتهمون الآخرون بالإعلان عن بطلان القرار لأنه "مليء بالعيوب"، بناء على تدخل شرطي متخفي، الذي أعلن عن نفسه ممثلاً لفالبوينا لتحديد هوية أولئك الأشخاص الذين ابتزوه. إنهم يعتقدون أن الشرطي مسؤول عن الكثير من المشكلات بسبب تدخلاته.
ويعتقد سلفين كورميير محامي كريم بنزيما أن النكسة التي يواجهها موكله "هي نزاع بين مجموعات" من مختلف القضايا. وأكد بعد ذلك بأنه سيتم إضفاء طابع رسمي إستنئاف آخر للمحكمة العليا، بالنظر إلى أنها ألغت أحكاماً مماثلة في الماضي. وهذا الشي قد يستغرق عاماً كاملاً.