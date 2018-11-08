المحكمة الفرنسية توافق على التحقيق مع بنزيما

أكدت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الخميس، أن المحكمة الفرنسية وافقت على التحقيق مع كريم بنزيما لاعب ريال مدريد الإسباني، وسوف تستمر للمضي قدماً.





ووفقًا لما ذكرته صحيفة ماركا الإسبانية، فقد رفضت محكمة الإستئناف في باريس إلغاء الحكم الصادر ضد كريم بنزيما يوم الخميس، بالإضافة إلى خمسة أشخاص آخرين متورطين في فضيحة الإبتزاز التي تورط فيها ماتيو فالبوينا.



