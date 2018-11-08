"قلاش والسناوي" وخالد داوود بعزاء الإعلامي حمدي قنديل (صور)

ميسون أبو الحسن - تصوير: عبدالحافظ حمدي وياسمين عليوة









وصل منذ قليل، الكاتب الصحفي يحيى قلاش نقيب الصحفيين السابق، والكاتب الصحفي عبدالله السناوي، والكاتب الصحفي جمال فهمي، لعزاء الإعلامي الكبير حمدي قنديل، وذلك بمسجد عمر مكرم بميدان التحرير.





كما وصل للعزاء جورج إسحاق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورجل الأعمال ممدوح حمزة.





وقد شيعت أسرة الإعلامي القدير الراحل حمدي قنديل، جثمانه من مسجد الرحمن الرحيم بطريق صلاح سالم، عقب صلاة ظهر الخميس الماضي، وتم دفنه بمقابر الأسرة بالبساتين.



