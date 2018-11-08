ألمانيا: محاكمة 30 متهماً الاعتداء على لاجئين وتعذيبهم

بدأت اليوم الخميس، محاكمة 30 شخصاً في ألمانيا بتهمة الاعتداء على لاجئين في نزل بولاية شمال الراين فيستفاليا، غرب ألمانيا، بعد نحو 4 أعوام من انكشاف الفضيحة.





واتُهم موظفو إدارة النزل، ومشرفون وأفراد حراسة فيه، بحبس طالبي لجوء وضربهم وتعذيبهم، على مدى شهور بشكل منهجي، داخل النزل الواقع في بلدة بورباخ، بمنطقة زيغرلاند بالولاية.





وفي مستهل المحاكمة، اليوم بمدينة زيغن، جلس المتهمون في 8 صفوف في مركز المؤتمرات بالمحكمة الإقليمية بالولاية، أين تعقد المحاكمة، بسبب الازدحام الكبير.