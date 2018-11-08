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عاجل.. بشرة سارة للأهلي قبل مباراة الترجي

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 07:47 م
عاجل.. بشرة سارة للأهلي قبل مباراة الترجي
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الفجر الرياضي
 

 

كشف الدكتور خالد محمود، طبيب الأهلي، عن موقف إسلام محارب، صانع الألعاب، من خوض لقاء الترجي التونسي، غدا الجمعة، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

 

وقال طبيب الأهلي أن محارب تعرض لكدمة خفيفة في مران أمس الأربعاء، وسيكون جاهزًا لخوض مباراة الغد بشكل طبيعي.

 

وأكد على جاهزية جميع لاعبي الأهلي للمشاركة في مباراة الغد أمام الترجي.

 

ومن ناحية أخري وافق محمد يوسف القائم بأعمال مدير الكرة بالأهلي، على طلب جونيور أجاي السفر إلى بلاده لمدة أسبوع، لقضاء إجازة عائلية، ثم العودة لخوض آخر مرحلة في علاجه من الإصابة بقطع في الرباط الداخلي للركبة.

 

وحصل الثنائي أحمد فتحي ومحمد نجيب، على راحة سلبية من مران الغائبين عن رحلة تونس، اليوم، وفق البرنامج العلاجي لهما، بينما شارك في المران مؤمن زكريا ورامي ربيعة والمغربي وليد أزارو، وأحمد علاء وعمرو جمال، وعمرو بركات ومحمد شريف وعمار حمدي.

المزيد عن: الترجي الأهلي والترجي الأهلي إسلام محارب أخبار الاهلي والترجي
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