محافظ الإسماعيلية يقدم واجب العزاء لأسرة شهيد سيناء

حرص اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية على القيام بزيارة لعزبة فنارة العمدة التابعة لمركز ومدينة فايد بالإسماعيلية؛ لتقديم واجب العزاء لأسرة الشهيد مجند محمد حسن حميد الذي استشهد فى العملية الإرهابية الأخيرة بمدينة العريش بشمال سيناء، والشهيد له خمسة شقيقات بنات وولدان ووالده متوفى منذ فترة.





وقد رافق محافظ الإسماعيلية خلال تقديم واجب العزاء المهندس عبدالله الزغبي السكرتير العام المساعد للمحافظة والرائد محمد عبد الله نائبا عن المستشار العسكري للمحافظة ومحمد عبد المنعم نائب رئيس مركز ومدينة فايد وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية.





وفى حوار محافظ الإسماعيلية مع والدة وأسرة الشهيد أكد المحافظ على أن دم شهدائنا الأبرار لم ولن يضيع هباءً وأن ما تشهده سيناء من إحداث تنفيذ للعملية الشاملة سيناء 2018 التى ينفذها رجال القوات المسلحة والشرطة الأبطال لملاحقة كافة عناصر وأشكال الإرهاب الأسود وما يرتكبه من أعمال إرهابية خسيسة ليس لها وطن ولا دين والتى لن تزيدنا إلا إصرارا على ملاحقة الإرهاب فى كل مكان حتى يتم القضاء عليه تماما واقتلاعه من جذوره لتظل مصر دائما وأبدا واحة الأمن والأمان.



