شركة طيران إيرلندية تطرد طاقمها بسبب صورة

قامت شركة الطيران "Ryanair" الإيرلندية بطرد 6 أفراد من طاقم طيران تابع لها، بعد انتشار صورة لهم وهم نائمون.

الصورة التي تم إلتقاطها في مكتب أحد المطارات الإسبانية في أكتوبر2018، انتشرت بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.





في البداية اعتبرت الشركة بأن الصورة ملفقة وغير صحيحة، لتقوم بعد أيام بطرد أفراد الطاقم، بحسب ماذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "BBC".





ذكر بأن نحو 20 شخصا من أفراد طاقم الطائرة علقوا في مطار مالقة الإسباني بعد تغيير وجهة رحلاتهم المتجهة إلى بورتو البرتغالية.





من جهتها قالت الشركة إنه على الرغم من تلك التغييرات، لم ينم طاقم الطائرة على الأرض. بل أمضوا وقتا وجيزا في غرفة طاقم الطائرة قبل نقلهم إلى غرفة خاصة، وعادوا إلى بورتو في اليوم التالي.





هذا وكان الاتحاد البرتغالي للنقل قد شكك بصحة بيان الشركة قائلا، إن أفراد الطاقم وضعوا في غرفة في الفترة ما بين الواحدة والنصف صباحا وحتى الساعة السادسة صباحا، دون منحهم مرافقا للحصول على الحد الأدنى من الراحة.