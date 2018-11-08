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تشيلسي يضع الخطة الأولي لجلب مالكوم

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 07:42 م
تشيلسي يضع الخطة الأولي لجلب مالكوم
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عمر عبدالعزيز
 
 
ذكرت مكاتب المراهنات في إنجلترا، أن نادي تشيلسي الإنجليزي يُخطط للتحرك والتعاقد مع اللاعب البرازيلي مالكوم نجم نادي برشلونة الإسباني خلال الفترة المقبلة.

وكشف موقع "CORAL" للمراهنات أن نادي تشيلسي يُعتبر الأقرب وصاحب الفرصة الأكبر للتعاقد مع مالكوم خلال الفترة المقبلة.

وفكر مالكوم وبقوة في الرحيل عن صفوف نادي برشلونة في شهر يناير المقبل، من أجل الحصول على فرصة اللعب والظهور بشكل أساسي خلال المباريات.

يذكر أنه سبق لناديي إنتر ميلان الإيطالي وتوتنهام هوتسبير الإنجليزي التفكير في التعاقد مع مالكوم، والذي تألق أمام إنتر ميلان أول أمس وسجل هدفًا لبرشلونة في مباراة انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكل فريق.

يذكر أن مالكوم كان انضم إلى صفوف برشلونة في صيف عام 2018 قادمًا من صفوف فريق بوردو الفرنسي، ونجح برشلونة في التعاقد معه قبل روما الإيطالي.

المزيد عن: مالكوم تشيلسي برشلونة
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