الأمم المتحدة: عدد اللاجئين والمهاجرين من فنزويلا بلغ 3 ملايين شخص

قالت المفوضية العليا لشئون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة إن عدد اللاجئين والمهاجرين من فنزويلا

في جميع أنحاء العالم بلغ حتى الآن 3 ملايين شخص.



وأضافت المفوضية والمنظمة التابعتان للأمم المتحدة في بيان مشترك اليوم الخميس في جنيف، أنه وفقا لبيانات من سلطات الهجرة الوطنية ومصادر أخرى فإن بلدان أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي

تستضيف ما يقدر بنحو 2.4 مليون لاجئ ومهاجر من فنزويلا بينما تستأثر مناطق أخرى بالبقية.