الأمم المتحدة: عدد اللاجئين والمهاجرين من فنزويلا بلغ 3 ملايين شخص
الخميس 08/نوفمبر/2018 - 07:38 موكالات
قالت المفوضية العليا لشئون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة إن عدد اللاجئين والمهاجرين من فنزويلا
وأشار البيان إلى أن كولومبيا لديها أكبر عدد من اللاجئين والمهاجرين من فنزويلا، وبما يصل مجموعه إلى أكثر من مليون شخص تلتها بيرو بنحو أكثر من نصف مليون شخص، ثم الإكوادور 220 ألفا والأرجنتين 130 ألفا، وشيلي 100 ألف، ثم البرازيل 85 ألفا.
ولفت البيان إلى أن بلدان أمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي سجلت كذلك زيادة في عدد المهاجرين واللاجئين من فنزويلا حيث تستضيف بنما حاليا قرابة 94 ألف فنزويلي.
في جميع أنحاء العالم بلغ حتى الآن 3 ملايين شخص.
وأضافت المفوضية والمنظمة التابعتان للأمم المتحدة في بيان مشترك اليوم الخميس في جنيف، أنه وفقا لبيانات من سلطات الهجرة الوطنية ومصادر أخرى فإن بلدان أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي
وأضافت المفوضية والمنظمة التابعتان للأمم المتحدة في بيان مشترك اليوم الخميس في جنيف، أنه وفقا لبيانات من سلطات الهجرة الوطنية ومصادر أخرى فإن بلدان أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي
تستضيف ما يقدر بنحو 2.4 مليون لاجئ ومهاجر من فنزويلا بينما تستأثر مناطق أخرى بالبقية.
وقال إدواردو ستاين الممثل الخاص للمفوضية من فنزويلا إن بلدان أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي حافظت إلى حد كبير على سياسة الباب المفتوح تجاه اللاجئين والمهاجرين من فنزويلا، ولكن قدرة الاستقبال لدى تلك البلدان أصبحت متوترة للغاية وبما يتطلب استجابة أكثر قوة وفورية من المجتمع الدولي.
وأشار البيان إلى أن كولومبيا لديها أكبر عدد من اللاجئين والمهاجرين من فنزويلا، وبما يصل مجموعه إلى أكثر من مليون شخص تلتها بيرو بنحو أكثر من نصف مليون شخص، ثم الإكوادور 220 ألفا والأرجنتين 130 ألفا، وشيلي 100 ألف، ثم البرازيل 85 ألفا.
ولفت البيان إلى أن بلدان أمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي سجلت كذلك زيادة في عدد المهاجرين واللاجئين من فنزويلا حيث تستضيف بنما حاليا قرابة 94 ألف فنزويلي.
المزيد عن: فنزويلا شخص المهاجرين الاجئين الأمم المتحدة 3 ملايين