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الفيصلي يوقف انتصارات الشباب والتعادل الإيجابي يحسم مواجهتي الفتح والباطن وأحد مع الحزم

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 07:40 م
الفيصلي يوقف انتصارات الشباب والتعادل الإيجابي يحسم مواجهتي الفتح والباطن وأحد مع الحزم
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مني شكري
 
 
انتهت منافسات اليوم الخميس، من الجولة التاسعة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين حيثُ لعبت 3 مواجهات بين الفتح والباطن والحزم مع أحد، والفيصلي مع الشباب.

- الشباب × الفيصلي:
انتهت المباراة بالتعادل السلبي بين الطرفين ويحتل الشباب المركز الرابع برصيد 16 نقطة بينما الفيصلي يتواجد في المركز الثامن بـ 11 نقطة.

- الباطن × الفتح:
تعادل الفتح مع الباطن بهدفين لمثلهما في الجولة التاسعة، ليقع الأول في المركز التاسع بـ 10 نقاط، فيما يحتل الثاني المركز الثاني عشر برصيد 8 نقاط.

- الحزم × أحد:
حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 3-3 مباراة الحزم مع أحد، وبهذه النتيجة يحتل الحزم المركز العاشر برصيد 9 نقاط، في حين يقع أحد في المركز الرابع عشر بـ 6 نقاط.

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