الفيصلي يوقف انتصارات الشباب والتعادل الإيجابي يحسم مواجهتي الفتح والباطن وأحد مع الحزم

انتهت منافسات اليوم الخميس، من الجولة التاسعة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين حيثُ لعبت 3 مواجهات بين الفتح والباطن والحزم مع أحد، والفيصلي مع الشباب.





- الشباب × الفيصلي:

انتهت المباراة بالتعادل السلبي بين الطرفين ويحتل الشباب المركز الرابع برصيد 16 نقطة بينما الفيصلي يتواجد في المركز الثامن بـ 11 نقطة.





- الباطن × الفتح:

تعادل الفتح مع الباطن بهدفين لمثلهما في الجولة التاسعة، ليقع الأول في المركز التاسع بـ 10 نقاط، فيما يحتل الثاني المركز الثاني عشر برصيد 8 نقاط.





- الحزم × أحد:

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 3-3 مباراة الحزم مع أحد، وبهذه النتيجة يحتل الحزم المركز العاشر برصيد 9 نقاط، في حين يقع أحد في المركز الرابع عشر بـ 6 نقاط.



