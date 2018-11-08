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عاجل.. طفل يتسبب في كارثة بترام الرمل.. والعناية الإلهية تنقذ الركاب (صور)

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 07:39 م
عاجل.. طفل يتسبب في كارثة بترام الرمل.. والعناية الإلهية تنقذ الركاب (صور)
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محمد رجب - دينا حسن
 
شهدت محطة ترام سبورتنج شرقي محافظة الإسكندرية، خروج ترام عن القضبان، مما أدى إلى حالة من الهلع بين ركابه والمواطنين بالمنطقة.


وكشف شاهد عيان لبوابة "الفجر" عن قيام أحد الصبية بفتح التحويلة الخاصة بشريط الترام، مما أدى إلى تحويل مساره وانحرافه عن القضبان واصطدامه بحواجز الحماية الخرسانية، وهو الأمر الذي تتسبب في توقف حركة الترام لقرابة الـ 60 دقيقة حتى الآن.


وتشهد محطة ترام سبورتنج الآن، تواجد للعشرات من أهالي المنطقة بصحبة فني الهيئة العامة لنقل الركاب، التي تحاول رفع العرب وإعادتها إلى القضبان مرة أخرى؛ لإعادة تشغيل الخط المتجه إلى سيدي جابر مرة أخرى بعد تعطله.
عاجل.. طفل يتسبب في كارثة بترام الرمل.. والعناية الإلهية تنقذ الركاب (صور)
عاجل.. طفل يتسبب في كارثة بترام الرمل.. والعناية الإلهية تنقذ الركاب (صور)
عاجل.. طفل يتسبب في كارثة بترام الرمل.. والعناية الإلهية تنقذ الركاب (صور)
عاجل.. طفل يتسبب في كارثة بترام الرمل.. والعناية الإلهية تنقذ الركاب (صور)
المزيد عن: محطة ترام سبورتنج محافظة الإسكندرية ترام الحماية الخرسانية
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