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عاجل.. احتضار فنان شهير ويبكي خوفا على مصير أمه

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 07:31 م
عاجل.. احتضار فنان شهير ويبكي خوفا على مصير أمه
احتضار فنان شهير
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الفجر الفني
 
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، نبأ وفاة الممثل العماني عبد الله المقبالي، وهو ما نفاه مقربين منه وأكدوا أنه لايزال على قيد الحياة لكن حالته حرجة.

كما أعلن الإعلامي والناشط الإجتماعي منذر المزكي عبر حساباته بأن الحالة الصحية لعبدالله المقبالي بتدهور ويحتاج لمساعدة جمهورهِ.

تحدث المزكي، عن حالته المستعصية، وأنه مصاب بأورام في الأمعاء واشتكى من الآلام التي يعاني منها، مشيرًا إلى أنه سافر للعلاج في الهند وبلدان أخرى لكنه لم يستطع متابعة علاجه بسبب التكاليف الباهضة، بكى الفنان بحرقة لأنه قلق على مصير والدته من بعده لأنه هو من يعيلها ويساعدها بكل شيء.
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