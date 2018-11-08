مصطفى بكري عن مباراة الأهلي والترجي: "عايزينها تتم بهدوء.. إحنا أشقاء"
الخميس 08/نوفمبر/2018 - 07:35 مكساب أحمد
قال الإعلامي مصطفى بكري، إن مباراة الأهلي والترجي التونسي ستعقد في الغد بتونس، وهناك إحساس باحتمالية حدوث مشكلة، معقبًا: "دا بيخلينا نحط إيدينا على قلبنا".
وأضاف "بكري"، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن الشعب التونسي مضياف، وأصيل وعروبي ووقف مع العراق ومع القضية الفلسطينية، ويعرف جيدًا قدر مصر.
وتابع: "عايزين المباراة تتم بهدوء، إحنا أشقاء، إحنا ضيوف تونس، وأرجوا عدم حدوث أي مشاغبة، عايزين نخلص المباراة دون تعكير صفو العلاقة".