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إصابة شخصين في حادث سيارة ملاكى بطريق "السويس - الإسماعيلية"

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 07:33 م
إصابة شخصين في حادث سيارة ملاكى بطريق السويس - الإسماعيلية
أرشيفية
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أبوبكر عبد المعز
 
أصيب شخصين فى حادث سياره ملاكى بطريق "السويس - الإسماعيلية" أمام قرية ك46 بحى الجناين، مساء اليوم الخميس.

كانت غرفة عمليات إسعاف السويس، تلقيت بلاغا يفيد بوقوع حادث سيارة ملاكي بطريق السويس - الإسماعيلية وآسفر ذلك عن إصابة شخصين أمام قرية 46 بحى الجناين وتم نقل المصابين لمستشفى التأمين الصحي بحوض الدرس بالسويس. 
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