إصابة شخصين في حادث سيارة ملاكى بطريق "السويس - الإسماعيلية"
الخميس 08/نوفمبر/2018 - 07:33 مأبوبكر عبد المعز
أصيب شخصين فى حادث سياره ملاكى بطريق "السويس - الإسماعيلية" أمام قرية ك46 بحى الجناين، مساء اليوم الخميس.
كانت غرفة عمليات إسعاف السويس، تلقيت بلاغا يفيد بوقوع حادث سيارة ملاكي بطريق السويس - الإسماعيلية وآسفر ذلك عن إصابة شخصين أمام قرية 46 بحى الجناين وتم نقل المصابين لمستشفى التأمين الصحي بحوض الدرس بالسويس.
كانت غرفة عمليات إسعاف السويس، تلقيت بلاغا يفيد بوقوع حادث سيارة ملاكي بطريق السويس - الإسماعيلية وآسفر ذلك عن إصابة شخصين أمام قرية 46 بحى الجناين وتم نقل المصابين لمستشفى التأمين الصحي بحوض الدرس بالسويس.
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