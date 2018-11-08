إصابة شخصين في حادث سيارة ملاكى بطريق "السويس - الإسماعيلية"

أصيب شخصين فى حادث سياره ملاكى بطريق "السويس - الإسماعيلية" أمام قرية ك46 بحى الجناين، مساء اليوم الخميس.



كانت غرفة عمليات إسعاف السويس، تلقيت بلاغا يفيد بوقوع حادث سيارة ملاكي بطريق السويس - الإسماعيلية وآسفر ذلك عن إصابة شخصين أمام قرية 46 بحى الجناين وتم نقل المصابين لمستشفى التأمين الصحي بحوض الدرس بالسويس.