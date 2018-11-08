برلماني يتقدم بطلب إحاطة لمعرفة المشكلات التي تواجه "أكلة الغلابة"

تقدم النائب إبراهيم خليف عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور علي عبدالعال، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وإلى كلا من وزيري الزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، بشأن الأسباب التي أدت إلى نقص محصول البطاطس في الأسواق.



وتابع "خليف" في طلب الإحاطة، بالإضافة إلى التعرف على المشكلات التي تواجه هذا المحصول، من استيراد التقاوي ونقص المساحات المزروعة والسياسة التصديرية لمحصول البطاطس.

