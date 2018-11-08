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كريستيانو رونالدو يواصل الغياب عن قائمة البرتغال

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 06:16 م
كريستيانو رونالدو يواصل الغياب عن قائمة البرتغال
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وكالات
 
بقي البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس الإيطالي، خارج تشكيلة المنتخب البرتغالي لكرة القدم التي أعلنها المدرب فرناندو سانتوس الخميس استعدادا لمباراتين ضد إيطاليا وبولندا ضمن دوري الأمم الأوروبية.

وغاب رونالدو (33 عاما) عن المنتخب في أعقاب الخروج من الدور ثمن النهائي لكأس العالم 2018 في روسيا على يد الأوروغواي (1-2). وكان التبرير لغيابه عن أول مباراتين للمنتخب بعد المونديال، حاجته الى التركيز للتأقلم مع يوفنتوس الذي انضم لصفوفه هذا الصيف قادما من ريال مدريد الإسباني، لقاء نحو 100 مليون يورو.

وردا على سؤال عن الغياب المتواصل، اكتفى المدرب سانتوس بالقول "الأمر الوحيد الذي يمكنني قوله هو أنه يستحق إحراز الكرة الذهبية" التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية الشهر المقبل لأفضل لاعب كرة قدم في العالم، ونالها رونالدو خمس مرات آخرها العام الماضي.

أضاف "هذا كل ما يهم الآن".

ويستعد المنتخب البرتغالي لخوض مباراتين هذا الشهر ضمن دوري الأمم الأوروبية، أولهما ضد إيطاليا في مدينة ميلانو في 17 تشرين الثاني/نوفمبر، والثانية ضد ضيفته بولندا في غيمارايش في 20 منه.

في ما يأتي التشكيلة:

- لحراسة المرمى: روي باتريسيو (ولفرهامبتون الإنكليزي)، بيتو (غوزتيبي التركي)، كلاوديو راموش (تونديلا)

- للدفاع: سيدريك سواريش (ساوثمبتون الإنكليزي)، جواو كانسيلو (يوفنتوس الإيطالي)، جوزيه فونتي (ليل الفرنسي)، لويز نيتو (زينيت سان بطرسبورغ الروسي)، بيبي (بشيكتاش التركي)، روبن دياش (بنفيكا)، ماريو روي (نابولي الإيطالي)، رافايل غيريرو (بوروسيا دورتموند الألماني)

- للوسط: أندريه غوميش (إيفرتون الإنكليزي)، برونو فرنانديش (سبورتينغ)، دانيلو بيريرا (بورتو)، جواو ماريو (إنتر ميلان الإيطالي)، بيتزي (بنفيكا)، ريناتو سانشيز (بايرن ميونيخ الألماني)، روبن نيفيش (ولفرهامبتون الإنكليزي)، وليام كارفاليو (سبورتينغ).

- للهجوم: برناردو سيلفا (مانشستر سيتي الإنكليزي)، بروما (لايبزيغ الألماني)، غونسالو غويديش (فالنسيا الاسباني)، أندريه سيلفا (اشبيلية الإسباني)، إيدر (لوكوموتيف موسكو الروسي).
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