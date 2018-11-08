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السيرة الذاتية لمصمم الأزياء "إلكساندر ماكوين" بسينما زاوية (صور)

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 06:14 م
السيرة الذاتية لمصمم الأزياء إلكساندر ماكوين بسينما زاوية (صور)
صورة أرشيفية
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شيماء عطية
 

عرضت سينما زاوية قبل قليل، الفيلم الإنجليزي "ماكوين" للمخرجين إيان بونهوت، وبيتر إيتدندجوي، وذلك ضمن عروض الدورة ال١١ من بانوراما الفيلم الأوروبي والتي تستمر حتى ١٧ نوفمبر الجاري.

 

الفيلم إنتاج ٢٠١٨، وعُرض في مهرجان هوت دوكس ٢٠١٨، ورُشح لجائزة أفضل فيلم تسجيلي في مهرجان تريبيكا السينمائي ٢٠١٨، ورُشح أيضًا لجائزة آرت سينما في مهرجان هامبورج ٢٠١٨.

 

ويتناول الفيلم السيرة الذاتية لمصمم الأزياء الإنجليزي إلكسندر ماكوين، حيث استعرض الفيلم رحلة لي ماكوين تحت الأضواء وحتى انتحاره في فبراير ٢٠١٠، بعرض شهادات عائلته وأصدقائه وزملائه في المهنة.

 

يذكر أن الفيلم سيعاد عرضه في سينما الزمالك في الرابعة مساء السبت ١٧ نوفمبر الجاري
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