مرجان: طلبنا من الأمن التونسي تحرك بعثة الأهلي والجماهير في فوج لملعب المباراة

أكد العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي أن ناديه طلب من الأمن التونسي تحرك بعثة الفريق وجماهير القلعة الحمراء في فوج واحد لملعب مباراة الترجي غداً الجمعة.





وقال مرجان لقناة الأهلي :"سلامة جماهير الأهلي وحرصنا على خروج المباراة إلى بر الأمان دفعنا لهذا الطلب والأمن التونسي تفهم الأمر".



وتابع:"وجود محمود الخطيب على رأس بعثة الأهلي منح الفريق والبعثة بالكامل الثقة اللازمة قبل مباراة الترجي".



وكان الأهلي قد فاز على الترجي بثلاثة أهداف مقابل هدف في لقاء الذهاب باستاد برج العرب بالإسكندرية.