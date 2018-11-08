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كيت هدسون تكتسب وزن زائد في أول ظهور لها بعد الولادة

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 06:03 م
كيت هدسون تكتسب وزن زائد في أول ظهور لها بعد الولادة
صورة أرشيفية
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أحمد جمال أحمد
 

في منشور لها على حسابها الخاص على موقع تويتر، أعلنت النجمة كيت هدسون استقبالها لمولودتها الأولى من صديقها داني فوجيكاوا.

 

وأعلنت كيت أنها اختارت اسم جدتها لتطلقه على مولودتها، وقد أسمتها راني روز هدسون فوجيكاوا، لتجمع بين اسمها واسم عائلة زوجها أيضا.


وشهد مؤتمر صحفي لأحد الجمعيات الخيرية بنيويورك الظهور الأول لكيت بعد استقبالها لطفلتها، حيث ظهر عليها الوزن الزائد من شهور الحمل.

كيت هدسون تكتسب وزن زائد في أول ظهور لها بعد الولادة
كيت هدسون تكتسب وزن زائد في أول ظهور لها بعد الولادة
كيت هدسون تكتسب وزن زائد في أول ظهور لها بعد الولادة
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