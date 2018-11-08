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وزير الرياضة يحضر مباراة الأهلي والترجي التونسي

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 06:00 م
وزير الرياضة يحضر مباراة الأهلي والترجي التونسي
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عمرو مصطفى
 
أكد العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي أن أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة سيحضر مباراة الغد أمام الترجي التونسي في النهائي الإفريقي.

وقال مرجان لقناة الأهلي :"وزير الرياضة أبلغنا بحضور مباراة الترجي غداً الجمعة في ستاد رادس في تونس بإياب نهائي دوري أبطال إفريقيا".

وكان الأهلي قد فاز على الترجي بثلاثة أهداف مقابل هدف في لقاء الذهاب باستاد برج العرب بالإسكندرية.
المزيد عن: وزير الرياضة كورة رياضة الاهلي ضد الترجي الأهلي والترجي
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