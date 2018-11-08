الدولار يواصل التراجع فى بداية التعاملات المسائية اليوم الخميس 8/11/2018

تراجع سعر صرف الدولار أمام فى بداية التعاملات المسائية اليوم الخميس، لليوم الثانى على التوالى.





وانخفض سعر العملة الأمريكية قرشا واحدا في بنك قناة السويس إلى 17.86 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.





وظل سعر صرف العملة الأمريكية مستقرًا في البنك الأهلي عند 17.78 جنيه للشراء، و17.88 جنيه للبيع.





وواصل سعر الدولار استقراره في بنك مصر عند 17.79 جنيه للشراء، و17.89 جنيه للبيع.





وبقى سعر العملة الأمريكية مستقرًا في البنك العربي الأفريقي عند 17.85 جنيه للشراء، و17.95 جنيه للبيع.





واستقر سعر الدولار في بنوك الإسكندرية، والقاهرة، وكريدي أجريكول، والتجاري الدولي عند 17.86 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.





وفي بنك البركة سجل سعر العملة الأمريكية 17.875 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.





واستقر سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 17.89 جنيه للشراء، و17.99 جنيه للبيع.