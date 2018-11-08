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أمريكا تأمل بتساهل روسي مع إسرائيل في سوريا

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 05:52 م
أمريكا تأمل بتساهل روسي مع إسرائيل في سوريا
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وكالات
 
زعم الموفد الأمريكي إلى سوريا، جيمس جيفري، في مؤتمر صحفي في واشنطن، أن روسيا كانت متساهلة في مشاوراتها مع الإسرائيليين، بشأن ضرب الأهداف الإيرانية داخل سوريا؛ وتمنى أن يستمر هذا النهج المتساهل، حسب زعمه، وفقا لصحيفة "الحياة".


وأضاف: "لدى إسرائيل مصلحة وجودية في منع إيران من نشر منظومات قوى (أسلحة) طويلة المدى داخل سوريا، كي تُستخدم ضد إسرائيل. نُدرك المصلحة الوجودية وندعم إسرائيل"، مشيراً إلى أن إسقاط الطائرة الروسية في سبتمبر الماضي، أبرز المخاطر المرتبطة بوجود جيوش أجنبية عدة، تعمل على مقربة من بعضها البعض في سوريا.

في وقت، أكد الموقع الإلكتروني الاستخباراتي "ديبكا"، مساء أمس الأربعاء، أن روسيا لن تسمح بهجوم إسرائيلي آخر على سوريا، كما جرى  للمقاتلة الروسية "إيل 20"، وبأن جيفري أجرى مباحثات موسعة في إسرائيل، طيلة الأيام القليلة الماضية، حول الوضع في سوريا، بهدف عدم وقوع كارثة أخرى على غرار تلك الطائرة الروسية.

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