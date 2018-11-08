ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

تموين دمياط يضبط 500 مخالفة في المخابز ومستودعات الغاز

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 05:54 م
تموين دمياط يضبط 500 مخالفة في المخابز ومستودعات الغاز
صورة أرشيفية
طباعة
 
شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط، حملات مكثفة أستهدفت عددا من المحال التجارية والأسواق والمخابز للرقابة عليها.

تمكنت الحملة من تحرير 327 محضر مخالفات للمخابز لنقص وزن رغيف الخبز وعدم مطابقته للمواصفات المقررة، وكذلك تحرير 230 محضر للأسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود شهادة صحية وإدارة المنشأة بدون ترخيص.

كما تم تحرير 11محضر لمستودعات الغاز لعدم الإعلان عن أسعار وبيع بأزيد من الأسعار المقررة، وتم تحرير 11 محضر جنح لمخالفة القرارات رقم 93 و281لسنة 94 و174 لسنة 81.
المزيد عن: مصر دمياط تموين اخبار
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
مصر المقاصة
x
19:00
الاتحاد السكندري
الدوري الأوروبي 2018/2019
باتي بوريسوف - روسيا البيضاء
x
19:55
تشيلسي - إنجلترا
مول فيدي - المجر
x
19:55
باوك سالونيكا - اليونان
آرسنال - إنجلترا
x
22:00
سبورتينج لشبونة - البرتغال
ريال بيتيس - أسبانيا
x
22:00
ميلان - إيطاليا
أوليمبياكوس - اليونان
x
22:00
أف 91 ديديلانجي - لوكسمبرج
كأس زايد للأندية الأبطال 2018/2019
النجم الساحلي - تونس
x
21:00
الوداد الرياضي - المغرب
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الباطن
2
x
16:45
2
الفتح
الفيصلي
0
x
16:50
0
الشباب
أحد
1
x
17:15
2
الحزم
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/8/2018 6:40:04 PM