تموين دمياط يضبط 500 مخالفة في المخابز ومستودعات الغاز

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط، حملات مكثفة أستهدفت عددا من المحال التجارية والأسواق والمخابز للرقابة عليها.



تمكنت الحملة من تحرير 327 محضر مخالفات للمخابز لنقص وزن رغيف الخبز وعدم مطابقته للمواصفات المقررة، وكذلك تحرير 230 محضر للأسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود شهادة صحية وإدارة المنشأة بدون ترخيص.



كما تم تحرير 11محضر لمستودعات الغاز لعدم الإعلان عن أسعار وبيع بأزيد من الأسعار المقررة، وتم تحرير 11 محضر جنح لمخالفة القرارات رقم 93 و281لسنة 94 و174 لسنة 81.