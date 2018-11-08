فصل مسؤول تركي بديوان المحاسبة كشف فساد حزب أردوغان

فصلت السلطات التركية، نائب رئيس ديوان المحاسبة لشؤون الرقابة فكرت تشوكار، اعتباراً من 2 نوفمبر الجاري.

وجاء ذلك بعد كشف نائب رئيس ديوان الحسابات لشؤون الرقابة، فكرت تشوكار، العديد من وقائع الفساد، في مؤسسات الدولة التركية، ومصاريف غير قانونية، بملايين الليرات في تقريره عام 2017. حسب ما أفادت صحيفة "زمان" التركية، اليوم الخميس.

وذكر تقرير تشوكار لعام 2017، تورط الرئيس السابق لبلدية أنقرة من حزب العدالة والتنمية، مليح جوكتشاك، في الموافقة على مصاريف بضائع وخدمات بـ 3.3 مليارات ليرة تركية، مع حذف قيمة ضريبة القيمة المضافة.





وكشف تقريره استخدام بلدية جون جوران، الخاضعة لحزب العدالة والتنمية، السيارات الرسمية التابعة للدولة في قضاء العطلات الصيفية، وعطلات نهاية الأسبوع، إضافةً إلى تحصيل جميع مصروفات الوقود ورسوم الطرق السريعة، والجسور من ميزانية البلدية، بشكل مخالف للقانون.

وأشار التقرير إلى أن بلدية أخرى تابعة لحزب العدالة والتنمية، دفعت لشركة رحلات مبالغ عن سفر 10 آلاف شخص، في حين لم يُشارك في الرحلة التي نظمت إلى مدينة بورصا سوى 648 شخصاً فقط، أما بلدية فاتح، في إسطنبول التابعة لحزب العدالة والتنمية، فتكبدت خسائر بأكثر من 1.4 مليون ليرة بسبب سوء التصرف والإدارة.