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محمد رشاد ينفي حذف أغانيه ويؤكد "إحساسي" تقترب من المليون مشاهدة

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 05:47 م
محمد رشاد ينفي حذف أغانيه ويؤكد إحساسي تقترب من المليون مشاهدة
محمد رشاد
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يارا أحمد
 

نفى الفنان محمد رشاد ماتردد حول حذف أغانيه وعلى وجهه التحديد أغنيتة الجديدة "احساسى" قائلا " لم يتم حذف أى من الأغانى الخاصة بى والاغنيه موجوده عبر موقع اليوتيوب وانغامي ومازلت احتفل بنجاح أغنيتى الجديدة احساسى التى اقتربت من كسر حاجز المليون الأول وتصدرت ترند رقم 3 علي انغامي وادعو جمهورى لزيارة اليوتيوب للتأكد من صحة ما أقوله".


كان قد أصدر المنتج هاني محروس، بيان قال فيه انه تم حذف عدد من الأغانى الخاصة برشاد عبر موقع اليوتيوب وخاصة اغنيتة الأخير "إحساسي".

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