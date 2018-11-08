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طائرة تؤخر رحلتها الجوية بسبب "ملكة الفواكه"

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 05:46 م
طائرة تؤخر رحلتها الجوية بسبب ملكة الفواكه
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وكالات
 

اضطرت طائرة إندونيسية لتأخير رحلتها الجوية، بعدما اشتكى ركابها من رائحة كريهة لإحدى الفواكه الآسيوية التي كانت على متنها.


وفرغت شركة طيران "سريويجايا" حمولة طنين من فاكهة "دوريان"، من متن الطائرة، التي كانت متجهة من جاكرتا إلى بنغكولو، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية " بي بي سي".


وتعتبر "دوريان" فاكهة شهية في آسيا، حتى أن البعض يلقبونها بـ"ملكة الفواكه"، إلا أن رائحتها النفاذة مزعجة للغاية، وتشبه رائحة مياه المجارير والبصل الفاسد، مما جعل نقلها وتداولها ممنوعا، في المواصلات العامة والفنادق، وحتىالطائرات في بعض الدول.


ورى أحد المسافرين على متن الرحلة الجوية، أمير زيدان، تفاصيل الواقعة، عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك"، فقال: "عندما دخلت الطائرة استطعت بالفعل أن أشتم رائحة فاكهة "دوريان"، لقد اشتكت إلى المضيفة لكنهم قالوا لي أن أقوم بملء استمارة شكوى".


وأشار زيدان إلى أن أفراد طاقم الطائرة أكدوا له أن الرائحة الكريهة ستختفي بمجرد إقلاع الطائرة في الهواء، ولكنه لم يرض بذلك الحل، وبدأ في تحريض الركاب الآخرين على الشكوى من الرائحة.


وقال أمير زيدان: "صرخت على الركاب الآخرين، فهتفوا جميعا ضد الرائحة وعبروا عن استيائهم منها، بل أن بعضهم تصادم جسديا مع أفراد طاقم الطائرة.

وفي نهاية المطاف، خضع طاقم الطائرة لمطالب الركاب، وقاموا بتفريغ حمولة فاكهة "دوريان" من على متنها، قبل أن تقلع في الجو.

وأكد كبير مسؤولي الاتصالات في شركة طيران "سريويجايا"، أن شحن فاكهة "دوريان" قانوني تماما، في حال أن كانت ملفوفة بشكل صحيح وفق أنظمة الطيران.

المزيد عن: ملكة كريهة طائرة رحلتها رائحة تؤخر الفاكهة الجوية
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