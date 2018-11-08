وفد طلاب جامعة بكين للغابات الصينية يختتم زيارته لجامعة بنها (صور)

اختتم وفد جامعة بكين للغابات الصينية اليوم زيارته لجامعة بنها حيث قاموا خلال اليومين الماضيين بزيارة عدد من كليات الجامعة بهدف التعرف علي أنشطة هذه الكليات والبرامج الدراسيه بها.



وقال الدكتور حسين المغربي القائم باعمال رئيس جامعة بنها أن زيارة الوفد الصينى تأتي في اطار اتفاقيات التعاون التي وقعتها جامعه بنها مع عدد من الجامعات الصينيه وفي مقدمتها جامعة بكين للغابات حيث تنص هذ الاتفاقيات علي تبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب.



واشار المغربى الى ان الجامعة الصينية قدمت 3 منح للدراسة ما بعد الدكتوره مدتها عامين لأعضاء هيئة التدريس بكليات جامعة بنها مؤكدا أننا نسعى الى زيادة التعاون مع الجامعات الدولية وذلك فى اطار سياسة جامعة بنها بالإنفتاح على جامعات العالم المختلفة.



وكان الدكتور ناصر الجيزاوى المشرف على العلاقات الدولية والدكتور هشام البطش المشرف على الوحدات الخاصة بالجامعة قد استقبلا بإدارة الجامعة الوفد الصينى حيث تم اعداد برنامج تعريفي للطلاب الصينيين تم خلاله استعراض تاريخ الحضاره المصريه وامكانيات جامعه بنها التعليميه والبحثيه وسبل تعزيز التعاون بين الجامعتين.



يذكر أن جامعة بنها قد استقبلت وفدًا من الطلاب الصينيين من جامعة بكين للغابات، والذي يضم 15 طالب وطالبه بالاضافة إلى مشرف، حيث قاموا بزيارة كليات الزراعة والطب البيطري والحاسبات والمعلومات والفنون التطبيقية والتربية