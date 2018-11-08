ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

وفد طلاب جامعة بكين للغابات الصينية يختتم زيارته لجامعة بنها (صور)

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 05:43 م
وفد طلاب جامعة بكين للغابات الصينية يختتم زيارته لجامعة بنها (صور)
طباعة
محمد نبيل
 
اختتم وفد جامعة بكين للغابات الصينية اليوم زيارته لجامعة بنها حيث قاموا خلال اليومين الماضيين بزيارة عدد من كليات الجامعة بهدف التعرف علي أنشطة هذه الكليات والبرامج الدراسيه بها.

وقال الدكتور حسين المغربي القائم باعمال رئيس جامعة بنها أن زيارة الوفد الصينى تأتي في اطار اتفاقيات التعاون التي وقعتها جامعه بنها مع عدد من الجامعات الصينيه وفي مقدمتها جامعة بكين للغابات حيث تنص هذ الاتفاقيات علي تبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

واشار المغربى الى ان الجامعة الصينية قدمت 3 منح للدراسة ما بعد الدكتوره مدتها عامين لأعضاء هيئة التدريس بكليات جامعة بنها مؤكدا أننا نسعى الى زيادة التعاون مع الجامعات الدولية وذلك فى اطار سياسة جامعة بنها بالإنفتاح على جامعات العالم المختلفة.

وكان الدكتور ناصر الجيزاوى المشرف على العلاقات الدولية والدكتور هشام البطش المشرف على الوحدات الخاصة بالجامعة قد استقبلا بإدارة الجامعة الوفد الصينى حيث تم اعداد برنامج تعريفي للطلاب الصينيين تم خلاله استعراض تاريخ الحضاره المصريه وامكانيات جامعه بنها التعليميه والبحثيه وسبل تعزيز التعاون بين الجامعتين.

يذكر أن جامعة بنها قد استقبلت وفدًا من الطلاب الصينيين من جامعة بكين للغابات، والذي يضم 15 طالب وطالبه بالاضافة إلى مشرف، حيث قاموا بزيارة كليات الزراعة والطب البيطري والحاسبات والمعلومات والفنون التطبيقية والتربية
وفد طلاب جامعة بكين للغابات الصينية يختتم زيارته لجامعة بنها (صور)
وفد طلاب جامعة بكين للغابات الصينية يختتم زيارته لجامعة بنها (صور)
وفد طلاب جامعة بكين للغابات الصينية يختتم زيارته لجامعة بنها (صور)
وفد طلاب جامعة بكين للغابات الصينية يختتم زيارته لجامعة بنها (صور)
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
مصر المقاصة
x
19:00
الاتحاد السكندري
الدوري الأوروبي 2018/2019
باتي بوريسوف - روسيا البيضاء
x
19:55
تشيلسي - إنجلترا
مول فيدي - المجر
x
19:55
باوك سالونيكا - اليونان
آرسنال - إنجلترا
x
22:00
سبورتينج لشبونة - البرتغال
ريال بيتيس - أسبانيا
x
22:00
ميلان - إيطاليا
أوليمبياكوس - اليونان
x
22:00
أف 91 ديديلانجي - لوكسمبرج
كأس زايد للأندية الأبطال 2018/2019
النجم الساحلي - تونس
x
21:00
الوداد الرياضي - المغرب
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الباطن
2
x
16:45
2
الفتح
الفيصلي
0
x
16:50
0
الشباب
أحد
1
x
17:15
2
الحزم
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/8/2018 6:40:04 PM