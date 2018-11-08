قائمة إنجلترا.. عودة روني لمباراة واحدة واستدعاء ويلسون للمرة الأولي

استدعى جاريث ساوثجيت مدرب إنجلترا، مهاجم بورنموث كالوم ويلسون للمرة الأولى الى تشكيلة منتخب الأسود الثلاثة، التي ستشهد عودة قائده السابق واين روني لمباراة واحدة تكريما لمسيرته معه.





ويتألق ويلسون في صفوف فريقه الجنوبي وقد سجل 6 أهداف هذا الموسم آخرها في مرمى مانشستر يونايتد (1-2) ويحتل المركز الثاني في صدارة الهدافين تساويا معم خمسة لاعبين آخرين.





وتخوض إنكلترا مباراة ودية ضد الولايات المتحدة في 15 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي، قبل أن تواجه كرواتيا في دوري الأمم الأوروبية بعدها بأربعة أيام.





وأعلن الاتحاد الإنكليزي أن روني، اللاعب الحالي لدي سي يونايتد الأميركي، سيخوض مباراته الرقم 120 دوليا ضد الولايات المتحدة تكريما لمسيرته في صفوف منتخب بلاده وكونه أفضل هداف في تاريخه (53 هدفا في 119 مباراة)، قبل اعتزاله اللعب دوليا في آب/أغسطس 2017.





وبدأ روني، النجم السابق لإيفرتون ومانشستر يونايتد، مسيرته مع منتخب إنكلترا في 12 شباط/فبراير 2003 ضد أستراليا بعمر 17 عاما و111 يوما، وشارك معه في ست بطولات كبرى وكان قائدا له في 22 مباراة. وخاض آخر مباراة دولية ضد اسكتلندا في تشرين الثاني/نوفمبر 2016.





ودافع ساوثغيت عن قرار خوض روني مباراة إضافية، لاسيما وأن المدرب الذي أوصل "الأسود الثلاثة" الى نصف نهائي كأس العالم 2018 في روسيا، اعتمد على الجيل الشاب منذ توليه مهامه عام 2016.





وقال "تحدثت كثيرا الى اللاعبين عن أهمية القميص (الوطني)، تاريخ القميص، تكريم اللاعبين السابقين، وأعتقد أن كل اللاعبين يقدرون بأن مساهمة واين تستحق أفضل وداع ممكن (...) أفهم أن ذلك تسبب بجدل، الا بالنسبة إلي، هذه طريقة صغيرة جدا لتقدير ما منحه لبلاده".





وهنا تشكيلة انكلترا:





- لحراسة المرمى: جوردان بيكفورد (إيفرتون)، جاك باتلاند (ستوك سيتي)، أليكس ماكارثي (ساوثمبتون) وماركوس بيتينيلي (فولهام).





للدفاع: كايل ووكر وجون ستونز (مانشستر سيتي)، كيران تريبيير (توتنهام هوتسبر)، ترينت ألكسندر-أرنولد وجو غوميز (ليفربول)، لوك شو (مانشستر يونايتد)، لويس دانك (برايتون)، مايكل كين (ايفرتون)، بين تشلويل (ليستر سيتي).





للوسط: إيريك داير وديلي ألي وهاري وينكز (توتنهام)، روس باركلي وروبن لوفتوس تشيك (تشلسي)، جوردان هندرسون (ليفربول)، جيسي لينغارد (مانشستر يونايتد)، فابيان ديلف (مانشستر سيتي).





للهجوم: هاري كاين (توتنهام)، جايدون سانشو (بوروسيا دورتموند الألماني)، رحيم سترلينغ (مانشستر سيتي)، داني ويلبيك (أرسنال)، ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد)، داني ويلسون (بورنموث)، واين روني (دي سي يونايتد الاميركي).



